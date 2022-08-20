(الارهاب جرائم دولية وللضحايا حقوق وطنية).. ندوة لجمعية المواطنة للدفاع عن حقوق الانسان في اليوم العالمي لضحايا الارهاب

تضامن عبدالمحسن

نظمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ندوة تفاعلية، صباح يوم الجمعة 17/8/2022، في المركز الثقافي البغدادي في المتنبي، لمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، والذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر آب من كل سنة.

جاءت الندوة تضامنا مع ضحايا الأرهاب الذين مازالوا يكافحون من أجل اسماع أصواتهم وليجدون من يلبي احتياجاتهم ويؤيد حقوقهم.

قدم فيها كل من الناشط الحقوقي محمد السلامي الدكتور عماد علو،مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية.

حيث أشار السلامي في ورقته الى ان اول شروط دعم الضحايا هو توفير نصوص قانونية وإطار قانوني يمكن السير بموجبه نحو تحقيق (جبر الضررللضحية) عن الاعمال الارهابية. كما تناول أول قانون صدر لمكافحة الارهاب بالرقم 13 لسنة 2005، لافتا الى انه صدر في ذهنية مكافحة اعمال القاعدة، ولم يتضمن اي فقرة عن موضوع ضحايا الارهاب، مع ان العمليات الارهابية كانت قد بدأت مع بداية دخول القوات الامريكية الى العراق.

مضيفا (وحتى سنة 2009 حيث نشر قانون تعويض ضحايا المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، وفيه نواقص اساسية وسُجلت ضده ملاحظات شنيعة في مواد هذا القانون مثلا ذكر انه يهدف لتعويض الاشخاص الطبيعيين المادة 1، ولم يساوي بمبلغ التعويض الشهيد او المصاب بين المنتسب الى القوات المسلحة مع الضحايا الاخرين غير العسكريين، لم يذكر ضحايا افراد البيشمركة، كما لم يذكر جريمة الاختطاف).

لذلك تأخر التعديل لغاية سنة 2015 حيث صدر قانون التعديل برقم 57 لسنة 2015 ، وفي هذا التعديل تم تصحيح الثغرات الكبيرة في القانون السابق وشمول المشار اليهم بالتعويضات المالية بالتساوي.

كما طرح الحقوقي محمد السلامي تساؤلات في ختام ورقته فيما اذا اعتبرنا ان صفات الارهاب تتسم بالعنف أو التهديد، وعمل غير مشروع أي إجرامي، ومنظّم ومخطّط مسبقا، ويخلق حالة الرعب والفزع والهلع، ويهدف إلى تحقيق هدف أو أهداف معينة، ووجود بواعث إيديولوجية أو سياسية أو دينية وراء العمل الإرهابي، افلا يمكن اعتبار ما تعمله الحكومات ضد افراد او جماعات من شعبها ارهابا، مشيرا الى القمع الذي طال المنتفضين في تشرين/2019 وقد خلف ضحايا لا يقلون عن 700 شهيد و 25 الف جريح غير المصابين الذين يتم علاجهم في خيم الاعتصام في ساحات التحرير والتظاهر فهي ليست جرائم عادية مع ان اجهزة الدولة وبأوامر من بعض قادتها إذا كانون سياسيين او عسكرين او مجموعات مسلحة.

فيما تناول الدكتور عماد علو في ورقته (تجنيد الاطفال في تنظيم داعش الارهابي التدابير والمعالجات السياسية والأمنية).

حيث أشار الى خطورة ظهور جيل جديد من المتطرفين من عوائل وأطفال داعش اللذين يمكن ان يكونوا قنابل موقوتة في المجتمعات التي سيعودون اليها، من اللذين نجح تنظيم داعش في غسل ادمغتهم وتجنيدهم، وجعلوا من الطفولة الضحية الاولى والاكثر تضررا نتيجة للنزاعات والحروب.

كما تناول معالجة الاشكاليات التي حققها التنظيم الارهابي والقاء الضوء عليها والتدابير والمعالجات السياسية والأمنية لتعاطي مختلف الدول مع مخرجات تجنيد الاطفال.

مشيرا الى ان المجتمع الدولي والحكومة العراقية يواجهون اليوم حشدًا من الأسئلة الأخلاقية والقانونية والعملية المتعلقة بالتزاماتها وقدراتها على التعامل مع عوائل داعش من النساء والاطفال العائدين من مناطق الصراع الذين وقعوا في الأسر أو الذين عادوا بالفعل إلى الوطن. فضلا عن صعوبة تقييم البرامج التي تطبقها الدول المعنية بهذه المشكلة، حاليًا لمعالجة التطرف؛ مما يؤدي إلى عدم اليقين فيما يتعلق بكفاءة الممارسات القائمة.

وفي الختام اكد على (الحكومة العراقية والمجتمع العراقي التعاون مع السلطات المحلية والدولية في ظل العدوانية التي لا تخلو منها عمليات جمع المعلومات وإنفاذ القانون – ناهيك عن المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية الأوسع حول العالم).

وكانت هناك مداخلة لأحد ضحايا الإرهاب قدمها السيد محمد العقيلي، والذي قدم نفسه متحدثا عن الضحايا الذين يفوق عددهم عن ال400 الف ضحية، متناولا معاناتهم وتحدياتهم للصعوبات التي يواجهونها في سبيل نيل حقوقهم.

مشيرا الى ان انه احد ضحايا القصف العشوائي على المدنيين العزل في منطقة الدورة عام 2005، وانه لم يتلق الا النزر القليل من التعويضات والتي لاتمثل كامل حقه.

كما سرد عددا من قصص ضحايا الارهاب ممن يقفون في طوابير الإذلال للحصول على التعويضات المالية، مؤكدا على ان المجتمع الدولي يقدر القيمة الانسانية للضحايا كونهم الفئة التي تضررت جسديا ونفسيا، اما الحكومة العراقية مازالت لا تتعامل بجدية مع ملف ضحايا الارهاب، عازيا ذلك الى تعامل الضحايا مع المنظمات الدولية أكثر من تعاطيها مع المؤسسات الحكومية التي فقدت مصداقيتها أمامهم، بسبب تفشي الفساد الاداري والمالي في مؤسساتها.

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