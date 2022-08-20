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السامرائي يشدد على ضرورة الإهتمام بتغيير واقع صلاح الدين والنأي عن الصراعات السياسية

شدد رئيس تحالف العزم، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم السبت، على ضرورة الإهتمام بتغيير واقع صلاح الدين والنأي عن الصراعات السياسية.

وذكر بيان لمكتب السامرائي، أن “رئيس التحالف، زار النائب هيثم الزهوان عضو تحالف العزم  في منطقة البو عجيل شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين”، مشددا “على ضرورة التكاتف والاهتمام بتغيير واقع صلاح الدين من خلال العمل الجاد والنأي بالمحافظة عن الصراعات السياسية ودعم الحكومة المحلية للبدء بمرحلة البناء “.

وبحسب البيان، “رحب الزهوان بالسامرائي، فيما عد دعوته هذه بالأهم مما سيعزز السير بالمحافظة الى بر الامان ونيل اهلها استحقاقتهم دون تمييز او استحواذ طرف على مقدرات المحافظة”.

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