بشرى الى نخب الصحافة العراقية..كتابي // أقلام.. وأعلام // بين أيديكم

حامد شهاب

الزملاء الأعزاء من نخب الصحافة ومخضرميها ..اليوم أوفينا العهد لكم ، بأن أنجزنا لكم كتابي ( أعلام وأقلام .. سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية) ، وأصبح الآن بين أيديكم ، وقد صدر عن ( دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ) ، وهو من تصميم المبدعة المتألقة في التصميم الطباعي والفنون والزخرفة إيلاف كامل خورشيد ، بعد أن طرزت عنوان الكتاب بألوان ماء الذهب.

ويتناول الكتاب ذو الغلاف الأنيق وتصميه الرائع ، عبر صفحاته الـ 280 سيرة حياة أبرز 77 شخصية إعلامية من نخب الصحافة العراقية ورموزها وقيادتها المرموقة، بينهم وزراء وأكاديميون وأساتذة جامعات وقيادات صحفية وإعلامية وبحثية مرموقة، عبر سبر صفحات سيرهم ونتاجاتهم وإبداعاتهم، وما قدموه من عطاءات ومسيرة عمل ناجحة ومميزة ، من تلك التي لها شأن ودور كبير في مسار الإعلام العراقي طوال سنوات السبعينات والثمانينات، وما بعدها.

ويتحدث كتاب / أقلام وأعلام / عن منجزات سير وعطاء وإبداع قناديل الصحافة وبيارقها المرفوعة، عبر شهور من البحث والتنقيب والتدوين، عن مآثر تلك النخب وإنجازاتها، ليكون شاهدا أصيلا وموثقا أمينا ، على ما قدمته تلك النخب والكفاءات العراقية الصحفية وقيادتها الإعلامية من أدوار مهمة في مسارات صاحبة الجلالة عبر تاريخها المليء بالمفاخر، وبما يرفع الرأس ويعلي هامات الرجال، الى حيث تأمل الأجيال العراقية والعربية المثقفة أن تكون.

ألف ألف مبروك لكل تلك النخب الصحفية والثقافية ، التي تشرفت أن تكون من ضمن صفحات هذا الكتاب الإعلامي البارز والمهم، والذي سيكون إرثا صحفيا ثقافيا تتفاخر به الأجيال العراقية وأبنائهم وأسرهم ، ومن بينهم وزراء (الدكتور ناجي صبري الحديثي) وأساتذة جامعات في العراق ودول عربية في الأردن ومصر ودول الخليج ودول أوربية وفي العراق ومدراء مراكز بحوث وقيادات صحفية كبيرة، على رأسهم السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقية ، وضم رموزا عراقية كثيرة من كتاب وروائيين وصحفيين وشعراء مرموقين ومحاورين بارزين، تألقت نتاجاتهم في مسيرة

الإبداع الإعلامي، ليكون الكتاب شاهدا على ماقدمته تلك الرموز والكفاءات الصحفية والاعلامية من تضحيات على درب الكلمة الحرة الصادقة الأمينة.

ودار “ورد” الأردنية هي من كبريات دور النشر العربية، التي حصلت على ثناء وتقدير مؤلفين وكتابا كبارا، لما قدمته للمكتبة العربية من عناوين كتب وإصدارات عديدة، مثيرة للإهتمام ، وبطباعة أنيقة، في مختلف إهتمامات القاريء العربي، وفي ميادين الإعلام والثقافة والقصة والرواية والتاريخ والفلسفة والعلوم بمختلف الإختصاصات.

تحية منا لدار ورد للنشر والتوزيع الأردنية التي أصدرت كتابي : ( أقلام وأعلام) .. وتحية حب وتقدير وإمتنان لمديرها المتألق الأستاذ محمد الشرقاوي، الذي بذل جهدا كبيرا لإصدار الكتاب، وتحية كل العاملين والفنيين في هذه الدار العالية المقام، لينضم كتابي هذا // أقلام.. وأعلام.. سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية // الى قافلة مؤلفاتها وعناوينها الأنيقة.. وليكون بمقدور تلك النخب أن تحصل على مبتغاها من تلك الدار الوارفة الظلال.. بإرسال طلباتها للحصول على نسخ من الكتاب مباشرة من دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع عمان عبر موقعها الألكتروني ومن خلال الدكتور محمد الشرقاوي .. أو أميلها [email protected] وهي من تلبي تلك الطلبات بما تحتاجه من نسخ الكتاب ..

ولدار // ورد // من نخب الثقافة العراقية ورموزها كل محبة وتقدير، من خلال إسهامها بإعلاء شأن الكلمة الحرة الصادقة الأمينة، ولتعلو راية الإعلام العربي خفاقة، ترفل بالعز والكبرياء، وهي التي تحملت مسؤولية الكلمة وأعلت شأنها بين ملايين الجماهير العربية التي تتلقف مطبوعاتها وتكون زادها الثقافي والمعرفي لأجيال المستقبل..وألف الف مبروك لكل كوكب أنار صفحات الكتاب ، وكتب في سفر الأجيال الصحفية العراقية ما يرفع رأسها الى علياء السماء.

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