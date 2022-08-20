بعد شجار ديربي لندن.. مدربا تشيلسي وتوتنهام تحت طائلة العقوبات

غرم اتحاد كرة القدم الانكليزي توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، 35 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار) وإيقافه لمباراة واحدة بسبب شجاره مع المدير الفني لتوتنهام، أنطونيو كونتي، بعد ديربي لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) يوم الأحد.

وجرى تغريم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني (18 ألف دولار)، لكنه تجنب الإيقاف بعد أن اعترف المديران الفنيان بالسلوك غير اللائق خلال تعادل الفريقين بنتيجة 2-2 في ستامفورد بريدج.

ورغم ذلك، تم تعليق إيقاف توخيل مؤقتا في انتظار الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، ما يسمح للمدير الفني تشيلسي بأخذ مكانه في مباراة يوم الأحد بالبريميرليغ أمام ليدز على أرض الأخير.

وتشاجر المديران الفنيان للفريقين بعد انتهاء مباراة الأحد عقب المصافحة التقليدية التي تحولت إلى مواجهة. وحصل كل من توخيل وكونتي على بطاقة حمراء.

وقد يجد توخيل نفسه أيضا في مأزق بسبب تعليقات مثيرة حول حكم المباراة.

وكان توخيل علق على أداء حكم المباراة أنتوني تايلور في مؤتمره الصحفي عقب المباراة، قائلا “ربما سيكون من الأفضل” إذا لم يعد تايلور يدير مباريات لتشيلسي.