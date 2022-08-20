جدل حول تغيير قيادة البنك المركزي بمصر

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

قلل‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديون‭ ‬من‭ ‬خطوة‭ ‬تبديل‭ ‬رئيس‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬صلتها‭ ‬بانتعاش‭ ‬للأوضاع‭ ‬والعملة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬ادنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬اتمس‭ ‬امام‭ ‬الدولار‭ . ‬وقال‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬انتشاله‭ ‬من‭ ‬أوضاعه‭ ‬بتغيير‭ ‬مسؤول‭ ‬او‭ ‬اثنين‭ ‬وانما‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬برنامج‭ ‬رعمل‭ ‬تتبناه‭ ‬حكومة‭ ‬متكاملة‭ . ‬

‮ ‬وقرر‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬تعيين‭ ‬المصرفي‭ ‬البارز‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬قائما‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬خلفا‭ ‬لطارق‭ ‬عامر‭ ‬الذي‭ ‬عين‭ ‬مستشارا‭ ‬للرئيس‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬بسام‭ ‬راضي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬أصدر‭ ‬‮«‬قراراً‭ ‬جمهورياً‭ ‬بتعيين‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬قائما‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬راضي‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬التقي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬النقدية‭ ‬لتتواكب‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مصادر‭ ‬متنوعة‭ ‬للموارد‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‮»‬

فيما‭ ‬سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬داخل‭ ‬الأوساط‭ ‬المصرفية‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬اختيار‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬قائما‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬خلفا‭ ‬لطارق‭ ‬عامر‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬مصرفية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الأفريقي‭ ‬الدولي‭ ‬وتنقل‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬مختلفة‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬فرع‭ ‬البنك‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬ليدير‭ ‬محفظة‭ ‬الخزانة‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬تم‭ ‬ترقيته‭ ‬لمنصب‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬كما‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإعلامية‭ ‬وكانت‭ ‬أهم‭ ‬خطوات‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬الأفريقي‭ ‬دوره‭ ‬فى‭ ‬دمج‭ ‬بنك‭ ‬مصر‭ ‬أمريكا‭ ‬الدولي‭ ‬بالبنك‭ ‬العربي‭ ‬الأفريقي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬على‭ ‬اختياره‭ ‬قائم‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬شهدت‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬إقبالا‭ ‬ملحوظا‭ ‬فيما‭ ‬أصدر‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬قرارا‭ ‬بتثبيت‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬انتظارا‭ ‬لقرارات‭ ‬محافظ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الجديد‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصادية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬رحيل‭ ‬طارق‭ ‬عامر‭ ‬منها‭ ‬القرارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستيراد‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفتح‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المستندية‭ ‬وإلغاء‭ ‬مستندات‭ ‬التحصيل‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أغضب‭ ‬المستوردين‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬الاستيراد‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬بالرئيس‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬وإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬والتعامل‭ ‬بمستندات‭ ‬التحصيل‭ ‬لمستلزمات‭ ‬الإنتاج‭ ‬لعودة‭ ‬المصانع‭ ‬للعمل‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬طارق‭ ‬عامر‭ ‬أن‭ ‬تعثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬وضغوطه‭ ‬لتحرير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬بالكامل‭ ‬ونفوذ‭ ‬الصندوق‭ ‬داخل‭ ‬الجهاز‭ ‬المصرفي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬طارق‭ ‬عامر‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عامر‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الدولة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببيع‭ ‬أصول‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬البضائع‭ ‬الأجنبية‭ ‬المنافسة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إنهيار‭ ‬الصناعات‭ ‬المصرية‭ ‬الضعيفة‭ ‬والزراعة‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬د‭. ‬عالية‭ ‬المهدي‭ ‬العميد‭ ‬السابق‭ ‬لكلية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللوم‭ ‬إلى‭ ‬طارق‭ ‬عامر‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬البلبلة‭ ‬وأثرت‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الجنيه‭ ‬ورقعت‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬وأدى‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاقتراض‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬مواجهته‭ ‬بزيادة‭ ‬طباعة‭ ‬النقود‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التضخم‭ .‬

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