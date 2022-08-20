حريق هائل يدمر قوارب وبنايات ومركبات بولاية ماستشوستس الأميركية

دمر حريق هائل عدة قوارب وبنايات ومركبات في حوض زوارق بولاية ماستشوستس الأميركية، الجمعة.

وأظهر مقطع مصور من الجو عدة قوارب ومركبات في حوض الزوارق الواقع في بلدة ماتابويست إما محترقة أو تحترق بسبب النيران.

واستجابت فرق الإطفاء من جميع أنحاء المنطقة، بما فيها مناطق بعيدة مثل بروفيدنس في رود آيلاند الواقعة على بعد حوالي 30 ميلا، للحريق.

وقال أشخاص تواصلوا هاتفيا مع إدارات الشرطة وإطفاء الحرائق في ماتابويست إنه لم يكن هناك أحد متاحا للتعليق. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد أصيب.

وكانت منطقة الحريق جزءا من تحذير هيئة الأرصاد الجوية يوم الجمعة من ارتفاع مخاطر الحريق بسبب الجفاف والرياح العاتية.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود الكثيف فوق جنوب شرق ولاية ماستشوستس، وتسنت رؤيته لأميال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على “تويتر” إن رادارها اكتشف “ما هو على الأرجح عمود دخان” في ماتابويست.

ونشر عدة أشخاص آخرين صورا ومقاطع مصورة للحريق والدخان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وورد على موقع حوض الزوارق على الإنترنت أنه عبارة عن مرسى مملوك لإحدى العائلات منذ العام 1962، ويخدم في المقام الأول القوارب الترفيهية، ولديه القدرة على استيعاب ما يصل إلى 150 زورقا غير مستخدمة أو معروضة للبيع خلال فصل الصيف.