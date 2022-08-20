خطيب صدري:لا نقيم وزنا لحوارات تقام لمصالح حزبية

أدّى‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬فيما‭ ‬يواصلون‭ ‬اعتصامهم‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬خصومهم‭ ‬السياسيين،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة،‭ ‬أعرب‭ ‬الخطيب‭ ‬مهند‭ ‬الموسوي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الصدر‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الحوار‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحوارات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعقدونها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالحكم‭ ‬السياسية‭ ‬والحزبية‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلد‭ ‬والشعب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحوارات‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لها‭ ‬عندنا‭ ‬ولا‭ ‬نقيم‭ ‬لها‭ ‬وزناً‭ ‬أبداً‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الصدر‭ ‬أكّد‭ ‬رفضه‭ ‬لمخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مقرّب‭ ‬منه‭ ‬الخميس،‭ ‬اعتبر‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬الحوار‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمن‭ ‬ولا‭ ‬تغني‭ ‬من‭ ‬جوع‮»‬،‭ ‬متعهداً‭ ‬مواصلة‭ ‬‮«‬الثورة‮»‬‭.‬‮ ‬

بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

وارتفع‭ ‬مستوى‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬مع‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفين‭ ‬الضغط‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وفي‭ ‬التصريحات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتطوّر‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬عنف‭.‬‮ ‬

ويطالب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة،‭ ‬فيما‭ ‬يريد‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬لكن‭ ‬بشروط،‭ ‬مطالبا‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭. ‬ومنذ‭ ‬12‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬يقيم‭ ‬مناصرو‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬كذلك‭ ‬اعتصاماً‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬المحصنة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وتحت‭ ‬شمس‭ ‬حارقة،‭ ‬تجمّع‭ ‬الآلاف‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬محاذية‭ ‬للبرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬لأداء‭ ‬الصلاة‭ ‬كما‭ ‬يفعلون‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬اعتصام‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬اتكّأ‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬الصلاة،‭ ‬واحتم‭ ‬آخرون‭ ‬تحت‭ ‬المظلّات‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬علي‭ ‬هاشم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬باقون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬الصدر‭ ‬بالانسحاب‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬ردّد‭ ‬السيد‭ (‬مقتدى‭ ‬الصدر‭) ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬الفاسدين‭ ‬والمطبعين،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬ننتظر‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‮»‬‭. ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تفضِ‭ ‬محاولات‭ ‬الوساطة‭ ‬ودعوات‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭.‬‮ ‬

وعقد‭ ‬قادة‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحكومة‭ ‬اجتماعاً‭ ‬دعوا‭ ‬فيه‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الجلسة،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬المجتمعون‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬حدثاً‭ ‬استثنائياً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التجارب‭ ‬الديموقراطية‭ ‬عندما‭ ‬تصل‭ ‬الأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬مسدودة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬يتطرقوا‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭.‬

‮ ‬وشارك‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬ورئيس‭ ‬كتلة‭ ‬الفتح‭ ‬هادي‭ ‬العامري،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬البرلمان،‭ ‬ومبعوثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جنين‭ ‬بلاسخارت‭.‬‮ ‬

كان‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬يعتصم‭ ‬مناصروه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرة‭ ‬‮«‬مليونية‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬لكنه‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأجيلها‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

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