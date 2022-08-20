درجال يبحث مع اتحاد الخليج تعزيز التعاون لإنجاح خليجي 25 في البصرة

اتفق وزيرُ الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، الجمعة، مع رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، على تعزيز التعاون لإنجاح بطولة خليجي 25 المقررة في البصرة

وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان ، إن درجال “أجرى، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج لكرةِ القدم، وبحثَ معه آخرَ استعدادات البصرة لاستضافةِ منافسات خليجي ٢٥ مَطلع العام المقبل”، متمنياً “النجاحَ لدولةِ قطر في استضافةِ نهائيات كأس العالم أواخر العام الحالي، وأن تكون هذه النسخةُ استثنائيةً وغير مسبوقةٍ، وتؤكدُ القدرةَ الفائقة لقطر على احتضانِ البطولات الكبرى”

وجرى، خلال الاتصال الهاتفي، “التطرقُ إلى سبل إنجاح استضافةِ مدينة البصرة خليجي 25، وكيفيّة التنسيق مع اتحادِ كأس الخليج والتنظيم العالي، فضلاً عن الاستعانةِ بالملاكاتِ واللجان المشتركة ، والتنظيم مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تشكيلِ…..

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