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رحيل الفنان القدير بسام لطفي عن عمر 82 عاماً

2022.08.19

غيب الموت صباح اليوم الفنان القدير بسام لطفي عن عمر ناهز 82 عاماً.

ونعت نقابة الفنانين الفنان لطفي الذي يعد أحد مؤسسي الدراما السورية.

وأضافت النقابة أنها ستوافي المتابعين لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.

وبسام لطفي هو ممثل فلسطيني اسمه الحقيقي بسام لطفي أبو غزالة، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 1940، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها.

بدأ بسام لطفي مسيرته الفنية عام 1957 في العاصمة السورية دمشق على خشبة المسرح القومي، مكرساً نفسه للعمل في الدراما التليفزيونية السورية، حيث يعتبر من أبرز رواد الدراما السورية، وهو أحد مؤسسي الفن والدراما السورية.

يحتوى الرصيد الفني للفنان بسام لطفي على أكثر من 65 عملاً فنياً، كما عمل لسنوات طويلة في الدوبلاج، ومن أهم مسلسلاته: “حمام القيشاني”، “يوميات مدير عام”، “بطل من هذا الزمان”، “صقر قريش”.

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