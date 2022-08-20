كتاب أصداء كورونا للأديب العماني عبد الله سعود الحكماني

ثلاث نصوص أدبية للشاعر عصمت شاهين دوسكي

الأدب والأوبئة – الحب وكورونا – عيد كورونا أم عيدنا ؟

بقلم : عصمت شاهين دوسكي

صدر للأديب العماني عبد الله سعود الحكماني كتاب ” أصداء كورونا ” من دار بسمة المغربية للنشر الألكتروني بالرقم الدولي 16-174- 01- : EBIN 220526 يضم الكتاب ” 33 ” أديبا شاعرا من سلطنة عمان ” 10 ” أدباء ،الأدباء ناصر بن خميس الغيلاني وحمودة بن علي الحكماني ومعد الكتاب عبد الله بن سعود الحكماني وسعيد بن عامر البرطماني واحمد بن محمد المقبالي وحبيب بن مبارك الحبسي وشيخة الفجري وسالم بن سليم الجنيبي وحمد بن سعود الحكماني وسالم بن محمد الحكماني ومن المغرب ” 12 ” أديب غزلان شرفي وسعاد البازي وعبد الشافي ابرغوث وصالح البريني وحمزة سفو وإسماعيل السخيري وحمزة بهاوي وعماد البوعزيزي وزكية الشلي وفاطمة أحنوت وعمر السفياني ونادية أوجا وأديبان من اليمن ” 2 ” معاذ السمعي وعلي باكركر و من مصر ” 3 ” ثلاث أدباء عبد الواحد محمد وداد معروف وعبير محمد و أديبان من العراق ” 2 ” مالك البطلي وعصمت شاهين دوسكي واختير من أدبي ثلاثة نصوص أدبية وهي (الأدب وكورونا ص65 – الحب وكورونا ص69 – عيد كورونا أم عيدنا ؟ ص75 ) وأديبان من سوريا ” 2 ” حسني أحمد نجار وفائزة القادري ومن السعودية أديب واحد ” 1 ” عادل حسن الحسين ومن فلسطين أديب واحد ” 1 ” اسراء عبوشي ،اشترك الأدباء بنص واحد ومنهم بعدة نصوص أدبية عدد صفحات الكتاب (145) الكتاب كوكبة من الأفكار والرؤية الأدبية جمعت أفكار من الوطن العربي المختلفة لهذا الحدث العالمي ” كورونا ” فتجلت بأطياف قوس قزح بألوان جميلة قيمة ، فكرة الكتاب كما ذكر معد الكتاب الأديب عبد الله بن سعود ” جمع نصوص تدور فكرتها حول كورونا لكي نوثق ما تمت كتابته في هذا الحدث ولكي نضيف إلى الأدب العربي عملا نتركه لقارئ الغد أو حتى للقارئ غير العربي ” ويشكر الأدباء جميعا حيث يقول نسأل الله التوفيق والنجاح لنا ولأصدقائنا الأدباء والأدب العربي مزيدا من التألق والإبداع . كما يطلب من القراء رؤيتهم ورأيهم حول مضمون الكتاب وفكرته .

جهد أدبي قيم يشكر عليه .

الأديب معد الكتاب عبد الله بن سعود الحكماني من مواليد 1983 م شاعر وكاتب من سلطنة عمان له مجموعة إصدارات في الأدب والثقافة ،ماجستير لغة عربية ” النقد الأدبي ” .

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