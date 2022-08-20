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كلامٌ بآلعمق لمهاجر إلى الله

وقفت دجاجة أمام صقر قائلة:
لماذا تطير عالياً و تسكن الأعالي و تسمو و كأنك لا تعود ثانية إلينا؟
أَ لّا ترى أنّ عددكم قليل و ربما لوحدك تطير في عرض الســـموات؟
فإهبط إليها وتعال معنا وإدخل القفص ففيه الخدر والأمان والحماية.
بل هُناك مَنْ يطعمنا و يضمن راتبنا بلا أي مقابل و لا نتعب أنفسنا بآلسّعي و بالطيران و بذل الجهود و لا يُوجد ذئب يُهدّدنا أو قلق يعترينا ما دام متاعنا و راتبنا و مكاننا و أمننا مضمــون و مستمر!؟
ضحك الصقر كثيراً و علامات الرفض بادية عليه قائلاً:
عندما تُحلقين عالياً تشعرين بنشوة العزّة و الكرامة و الشموخ و الطُّهر و الحرية .. و عندما تحلقين في الأعالي يحسدك الناس جميعاً, وعندما تأكلين ما تتعبين بالحصول عليه؛ تحسين بلذة الحياة وعندما تُناورين بكل إتجاه وتقررين المكان؛ تشعرين بآلحرية.
ثمَّ أَ لَا تَرين مَنْ يُطعمك بقايا طعامه؛ يَذبح أولادك ويأخذ بيضك ويسجنك طوال الوقت كتابع مرتزق بحجة الذئب والخوف عليك؟
ضحكت الدّجاجة مستهزئة و قالت : إنك تتكلم بكلام فلسفيّ غير مفهوم كالنشوة والعزة والكرامة والشموخ و الحرية و الأبداع و..
لا بُدّ أنك أيها السّقر قد جننت .. لبحثك عن هذه الأمور آلتي لا تملأ البطن و لا تثير الشهوة ليلاً!؟
قال الصقر: أنا أفهم ما تقولين .. لأنّكِ وُلدْتي في القفص و عشتي فيه و تعوّدت .. لذا لا و لن تفهمي مغزى الحياة ومعنى الفلسفة ما لم تتحرّري أوّلاً من هذا القفص الذي يعتبر سجناً ظاهراً بداخله سجن أظلم و أخطر هو قفص الجسد الذي كبّل رُوحك!
و حال تلك الدّجاجة كحال آلكثير من البشر و الأمم .. و منهم الشعب العراقي و مرتزقة الأحزاب منهم خصوصاً و المعممين منهم بشكل أخصّ و الذين لا يعرفون حتى مَنْ يقودهم و إلى أين ماضون و لماذا !؟ لكونهم جهلاء و منافقين لا يعلمون حتى المسير و المستقرّ و الهدف من الحياة و الحكم .. و لماذا خلقهم الله تعالى و إلى أين و كيف يعودون للأصل!؟ و أين .. و مَنْ هو الأصل أساساً؟ و لماذا إنفصلوا عنه؟ و غيرها من الأسئلة المصيرية التي يجهلونها جملة و تفصيلاً ضمن المثلث الكونيّ!
حكمة كونيّة: قال كنفسيوش الحكيم : [أمام الأنسان 3 طرق؛ الأول عبر التقليد و هو أسهل الطرق, ألثاني عبر التجربة و هو أصعب الطرق, الثالث عبر الفكر و هو أسمى الطرق]. عن الوصايا العشر لكنفسيوش.
و السياسي و المعمّمين و أتباعهم الجهلة لا يكرهون إلا الفكر و الفلاسفة!
لمعرفة الحقيقة من كلام العارف الحكيم عبر الرابط التالي:
Download Books الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي pdf – Noor Library (noor-book.com)
ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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