نائب يرد على المجلس العربي في كركوك: سوف اكشف جميع صفقات الفساد التي مررت من قبل المسؤولين

رد النائب غريب عسكر التركماني، اليوم السبت، على المجلس العربي في كركوك، مبينا سوف اكشف جميع صفقات الفساد التي مررت من قبل المسؤولين.

وقال التركماني في بيان انه “اود إيضاح ما يلي”:

١/ انا ممثل الشعب و منتخب من الاف مؤلفة من جميع مكونات كركوك عدا التركمان و عضو في هيئة النزاهة البرلمانية و مقرر الاول للبرلمان ولي الحق في متابعة جميع مفاصل الدولة و لله الحمد ايام القليلة المقبلة سوف اكشف جميع السرقات و صفقات الفساد والتي مررت من قبل المسؤولين و المقربين من المسؤولين في المحافظة.

٢/ لا داعي لإتهام قائمقام بالعنصري لو كان عنصري حقاً لهدم دور المتجاوزين في منطقة الحزيران و صيادة و دوميز و طريق الحولي والتي تُباع و تُبنى بإشراف مسؤولين العرب في كركوك.

٣/ اليوم و غداً و ما دمتُ حيّاً سوف ابقى صوت و صدى مدافع عن ابناء شعبي و اطالب بإنصافهم وفق توازن ٣٢٪؜ و خلاف هذا لا نسمح لأي حزبية او جهة سياسية بتهميش التركمان في دوائر الدولة ولو كلفني هذا حياتي.

٤/مدير قسم الاملاك و قائمقام من حصة التركمان و تحصيل حاصل،حالياً نطمح و نعمل على استرداد منصب قائمقام داقوق و مستشارين التركمان في المحافظة و بقية المناصب في مفاصل الدولة في كركوك و تصريحاتكم هواء في الشبك.

٥/على جميع الاعلاميين و الناشطين و المؤسسات الاعلامية العمل بمبدئ السلم العمل بمبدئ السلطة الرابعة نحن في زمن الديمقراطية،زمن البعث الكافر و تكميم الافواه و تكسير الاقلام الوطنية انتهت عودوا الى رشدكم.

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