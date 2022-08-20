Posted on by

ٱخين

عصمت شاهين دوسكي

ٱخين
يا ندى العطر والياسمين
يا عصفورة سنجار
تبحث عن دار أمين
يا حياة بجمال ورقة وحنين
يا صوت السلام في زمن الحائرين
يا نبع الحب في ظل العاشقين
يا حلما لم يكتمل نوره كالحالمين
يا شوقا تاه بين الميلاد والدين
+++++++
ٱخين
عذرا يا صغيرة الأيام
هتك الظلم عمر السلام
شرخ الجبروت نقاء الطفولة
هام بين الجنان العليلة
سفك دم البراءة والأحلام
ما جن الليل بلا ليل
ولا أشرق النهار بين السيل
الفجر لا يصحو بين الركام
سرقوا عمرك الصغير
اغتصبوا الحلم والعبير
فهان الموت والظلام
++++++
ٱخين
تركتي الوطن والدار
من جهل وخراب ودمار
من قتل وتشريد وإرهاب
من خوف وجوع واغتصاب
فلا سنجار ،سنجار ولا الدار دار
في ملجأ بلا عودة
وفرش عارية بلا وسادة
وأمل العودة أبحر بلا إبحار
غربة على الجدران
ٱهة في الوجدان
دموعك على خدود النهار
خيمة مركونة
كسرة خبز بلا ماء
بلا لعب بلا حلم بلا دواء
بح الصوت في ظل النار
+++++++
ٱخين
الموت لم يغتصبك
بل سلام بلا سلام
الموت لم يغتالك
بل الجهل والظلام
ماضيك بلا روح
الفساد نشر البوح
والجوع جرح السهام
شهوات نزاعات عراة
لا عدالة لا حياة لا قضاة
والإبادة في ميزان الحلال والحرام
يا طفلة الموت والميلاد
وطن منهك بالفساد
وزاخو أصحت على شر لا ينام
+++++++++
ٱخين : طفلة كوردية بعمر 6 سنوات يزيدية اغتيلت مع والدها في مدينة زاخو بطريقة بشعة وحشية أرعبت وصدمت الواقع الكردي ..وهي من عائلة نازحة من منطقة سنجار هاربة من الخراب والدمار والفقر والجوع.
زاخو : مدينة حدودية تبعد عن مدينة دهوك 53 كم …

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close