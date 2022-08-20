عصمت شاهين دوسكي

ٱخين

يا ندى العطر والياسمين

يا عصفورة سنجار

تبحث عن دار أمين

يا حياة بجمال ورقة وحنين

يا صوت السلام في زمن الحائرين

يا نبع الحب في ظل العاشقين

يا حلما لم يكتمل نوره كالحالمين

يا شوقا تاه بين الميلاد والدين

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ٱخين

عذرا يا صغيرة الأيام

هتك الظلم عمر السلام

شرخ الجبروت نقاء الطفولة

هام بين الجنان العليلة

سفك دم البراءة والأحلام

ما جن الليل بلا ليل

ولا أشرق النهار بين السيل

الفجر لا يصحو بين الركام

سرقوا عمرك الصغير

اغتصبوا الحلم والعبير

فهان الموت والظلام

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ٱخين

تركتي الوطن والدار

من جهل وخراب ودمار

من قتل وتشريد وإرهاب

من خوف وجوع واغتصاب

فلا سنجار ،سنجار ولا الدار دار

في ملجأ بلا عودة

وفرش عارية بلا وسادة

وأمل العودة أبحر بلا إبحار

غربة على الجدران

ٱهة في الوجدان

دموعك على خدود النهار

خيمة مركونة

كسرة خبز بلا ماء

بلا لعب بلا حلم بلا دواء

بح الصوت في ظل النار

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ٱخين

الموت لم يغتصبك

بل سلام بلا سلام

الموت لم يغتالك

بل الجهل والظلام

ماضيك بلا روح

الفساد نشر البوح

والجوع جرح السهام

شهوات نزاعات عراة

لا عدالة لا حياة لا قضاة

والإبادة في ميزان الحلال والحرام

يا طفلة الموت والميلاد

وطن منهك بالفساد

وزاخو أصحت على شر لا ينام

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ٱخين : طفلة كوردية بعمر 6 سنوات يزيدية اغتيلت مع والدها في مدينة زاخو بطريقة بشعة وحشية أرعبت وصدمت الواقع الكردي ..وهي من عائلة نازحة من منطقة سنجار هاربة من الخراب والدمار والفقر والجوع.

زاخو : مدينة حدودية تبعد عن مدينة دهوك 53 كم …

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