19 قتيلاً مدنياً جراء تصعيد بالقصف في سوريا

الباب‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت

‭ ‬قتل‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬جراء‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬هم‭ ‬15‭ ‬مدنيا‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأربع‭ ‬فتيات‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬تركية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬توتراً‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد،‭ ‬والقوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭. ‬وتوسع‭ ‬التصعيد‭ ‬ليطال‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬حدودية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬طال‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬سوقاً‭ ‬شعبياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الباب‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬مدنياً،‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال،‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬فرهاد‭ ‬شامي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‮»‬‭ ‬لقواته‭ ‬بتلك‭ ‬الضربة‭.‬

وهرع‭ ‬مواطنون‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬المستهدف‭ ‬لإخلاء‭ ‬الجرحى،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬أشلاء‭ ‬وآليات‭ ‬خضار‭ ‬مدمرة‭ ‬وأطفال‭ ‬مصابون‭ ‬بجروح‭.‬

واشتد‭ ‬القصف‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬والقوات‭ ‬التركية،‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬ويهدأ‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬قصفاً‭ ‬تركياً‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬تعليم‭ ‬خاصا‭ ‬للبنات‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شموكة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬الحسكة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬‮«‬أطفال‭ ‬وإصابة‭ ‬11‭ ‬آخرين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬أربع‭ ‬فتيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬ليلاً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬هدفه‭ ‬تأهيل‭ ‬القُصر‭ ‬الراغبين‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭. ‬وتكثف‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتيرة‭ ‬قصفها‭ ‬عبر‭ ‬مسيرات‭ ‬لأهداف‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬والتي‭ ‬تصنف‭ ‬أبرز‭ ‬فصائلها،‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬إرهابية

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