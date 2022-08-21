أفلام حصدت جوائز السوسنة السوداء بمهرجان عمان السينمائي

فاز الفيلم الجزائري (سولا) للمخرج صلاح إسعاد بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل في (مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم) بدورته الثالثة التي اختتمت مساء أمس الأربعاء في الأردن.

ضمت المسابقة 11 فيلما وأعطت لجنة التحكيم تنويها خاصا بالفيلم الصومالي (زوجة حفار القبور) للمخرج خضر أحمد.

وفي فئة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة التي ضمت سبعة أفلام فاز بجائزة السوسنة السوداء فيلم (فلسطين الصغرى) للمخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب.

ونال الفيلم العراقي (خذني إلى السينما) للمخرج باقر جعفر تنويها خاصا من لجنة التحكيم كما نال الفيلم اللبناني (السجناء الزرق) للمخرجة زينة دكاش تنويها خاصا لمونتيرة العمل ميريام جعجع.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 14 فيلما، فاز بالجائزة الفيلم الجزائري (صوت أمي) للمخرج مراد حملة. وحاز الفيلم الأردني (المهمة) للمخرج محمد دباس على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

وفي قسم الأفلام الدولية الذي ضم تسعة أفلام من دول مختلفة ذهبت جائزة تصويت الجمهور وقدرها خمسة آلاف دولار لفيلم (العبور) من إخراج فلورانس مياليه من فرنسا.

وكان المهرجان الذي يسلط الضوء على الأعمال الأولى للمخرجين وكتاب السيناريو قد عرض على مدى أسبوع قرابة 50 فيلما من 29 دولة.

تحرير: سرمد القيسي

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