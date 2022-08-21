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أنغام تعود للتمثيل بعد غياب 10 سنوات

كشف السيناريست والكاتب أيمن سلامة عن مفاجأة يحضرها للجمهور مع النجمة أنغام.

قال أيمن سلامة: “أنا من مُحبي الفنانة أنغام، لأني بعتبرها صوت مصر ومطربة مصر الأولى، وهي بنت أكاديمية الفنون وأنا كمان، وإن شاء الله أنا محضر معاها كذا موضوع، وقريبًا ننفذ عمل فني سوا”، وذلك خلال لقائه ضمن برنامج “فاكرني يا حظ”، المذاع على إذاعة “نغم أف أم”.

 يذكر ان لأنغام تجربة تمثيلية وحيدة وهي مسلسل “في غمضة عين”، الذي تمر عرضه في 2012، من تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، بطولة أنغام، داليا البحيري، أحمد وفيق، محمد الشقنقيري، رجاء الجداوي، أحمد حلاوة، فتوح أحمد، حازم سمير، إسلام حافظ وهبة مندور.
وطرحت أنغام مؤخرا أحدث أغانيها “عارفة قيمتي” عبر قناتها على YouTube من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.
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