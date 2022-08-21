إقليم كوردستان يعزي تركيا بضحايا حوادث أمس

قدم مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي، التعزية لتركيا «حكومةً وشعباً» على خلفية حودث السير التي وقع على إثرها العشرات بين صريع وجريح.

وقال دزةيي عبر تويتر: «قلوبنا وصلواتنا مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حوادث المرور اليوم في تركيا».

وأضاف «تعازينا إلى أسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية تركيا ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».

ولقي 15 شخصاً مصرعه فيما أصيب أكثر من 20 آخرين بجروح جراء حادث سير في غازي عنتاب بشمالي كوردستان كوردستان تركيا)، كما قتل 16 شخصا على الأقل، وأصيب 29 آخرون في حادثة دهس شاحنة لحشد من المارة في مدينة ماردين بشمالي كوردستان، فيما وقع الحادث الثالث في انطاليا إثر تصادم حافلتين تسببت بوقوع خمسة قتلى وجرحى.

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