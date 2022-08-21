الجفاف في أوروبا يكشف عن التاريخ تحت الأنهار

كشف الجفاف الشديد في أوروبا، عن هياكل عشرات السفن الحربية الألمانية، التي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية، بالقرب من مدينة “براهوفو” الصربية، المطلة على نهر الدانوب.

وقال مسؤولون، إن السفن الغارقة في نهر الدانوب، كانت جزءاً من أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود، عام 1944، قبل أن تنسحب بعد تقدم القوات السوفيتية حينها.

وتقول السلطات الصربية، إن السفن لا تزال تؤثر على النهر حتى اليوم، وغالباً ما تعيق حركة الملاحة النهرية، أثناء انخفاض منسوب المياه.

وبسبب الجفاف الحالي، ظهرت أكثر من 20 سفينة على السطح، ولا يزال الكثير منها محملاً بالذخيرة والمتفجرات، ويقول المسؤولون، إن السفن تشكل خطراً على الشحن في نهر الدانوب.

وأدى الجفاف الشديد في جميع أنحاء أوروبا، لانخفاض مستوى المياه في الأنهار والبحيرات، الأمر الذي أدى إلى كشف كنوز مغمورة بالمياه أيضاً.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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