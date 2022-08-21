الديمقراطي الكردستاني: لا قيمة للاتفاق الكردي دون عقد جلسة للبرلمان

عد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، الاتفاق الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية دون عقد جلسة لمجلس النواب “لا قيمة له”.
وقال المندلاوي :”لا توجد اي مستجدات بشأن ملف رئاسة الجمهورية وجميع الامور جمدت بعد الاوضاع السياسية الاخيرة، كما لا توجد قيمة لاي اتفاق كردي طالما لاتوجد جلسة لمجلس النواب”.
واضاف “الوساطة الكردية موجودة، ودعمنا مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرنا الاجتماع الذي دعا اليه”.
واكد المندلاوي “انفتاح الديمقراطي الكردستاني على اي حوار لقناعته بانه السبيل الانجح لحل كافة المشاكل”.