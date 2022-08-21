الشرف والعرف التوافقية والمحاصصة والحساسية ضد الإصلاح والدليل ذلك لاا يدفي ولا يستر !!!

من احد الشرفاء العاملين في المنطقة الخضراء/ بغداد

هل تعلم ان رئاسة الوزراء تتكون من شقين ؟؟

الاول الامانة العامه لمجلس الوزراء

الثاني مكتب رئيس الوزراء

الامانه العامة لمجلس الوزراء تتكون من مايقارب 17 تشكيل اداري وكل تشكيل يرأسه مدير عام يتقاضى راتب يسمى بسوبر ( أ ) اي مايعادل راتب وكيل وزارة في الوزارات الاعتيادية …

وراتب اقل موظف يصل الى 2000000 ( مليوني دينار ) …

اما الامين العام لمجلس الوزراء يتقاضى راتب ( وزير ) اضافة الى مخصصات المنطقة الخضراء ونوابه كذلك !!!

وهل تعلم ان اغلب موظفي الامانة العامة هم من ابناء وبنات المسؤلين ؟

وهل تعلم ان تلك المؤسسة تنفق شهريا مايقارب 30 مليار دينار كرواتب ونثرية عدا العجلات ؟

وهل تعلم ان مخصصات الكسوة للموظف الواحد تصل الى 3 مليون دبنار سنويا لشراء القوط ؟

اما مايخص مكتب رئيس الوزراء …

فهل تعلم ان المكتب يتكون من 11 تشكيل اداري وراوتبهم ضعف رواتب الموظفين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ؟؟؟

وهل تعلم بوجود دوائر في المكتب مرتطبة به اشبه بوزارة مصغره ؟ وهي

( المبادرة التعليمية / المبادرة الزراعية / الامن الوطني / المخابرات / دمج المليشيات / هيئة المستشارين / القصر الجمهوري )

كل تشكيل يراسه موظف بدرجة وكيل وزارة براتب ضعف اقرانه في الوزارات العادية ..

وهل تعلم ان ماتنفق من اموال في رئاسة الوزراء وحدها تصل ل 82 مليار شهريا ..

///// واتحدى اي واحد ينكر هذا المعلومات ///// …

وهل تعلم ان الامانة تدار سابقا من قبل علي العلاق المحافظ للبنك المركزي العراقي حاليا ؟

واخوه مهدي العلاق مديرآ لمكتب رئيس الوزراء الذي تحدثنا عنه في اعلاه / واستمر لأكثر من ٤ سنوات

فمن الانصاف ان يتم تبدبل اسم رئاسة الوزراء الى رئاسة ال العلاق كونهما سادة البلاد ولايوجد غيرهما .

اي ان مجموع ما تنفقه هذه المؤسسة شهريا 112 مليار دينار ..

اي 95 مليون دولار شهريا …

اي مليار ومائة واربعون مليون دولار سنويا.

نسخة منه الى من ينادي بالتقشف

نسخة منه الى المرجعيات بكافة انواعها وصنوفها

نسخه من الى المتقاعدين

نسخة منه الى الموظفين الذين بدون رواتب لأشهر