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الشيوعي العراقي: قوى التغيير الديمقراطية مشروع سياسي واعد

أكد ياسر السالم عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان تجمع قوى التغيير الديمقراطية ماضٍ نحو تشكيل تحالف سياسي يمثل بديلاً عن منظومة المحاصصة والفساد.

وقال السالم في تصريح خاص للمركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ان “الحزب يعمل مع احزاب وحركات سياسية في إطار تجمع قوى التغيير الديمقراطية من أجل تشكيل تحالف سياسي يكون بديلا سياسيا عن قوى المنظومة المتورطة بالأزمة”، مشددا على ان “الحزب الشيوعي العراقي حريص على تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع قوى التغيير بأسرع وقت ممكن”.

واضاف ان “التجمع بدأ في اعداد برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، اساسه الدولة المدنية والمواطنة والعدالة الاجتماعية”.

واكد السالم ان “تجمع قوى التغيير الديمقراطية منفتح على جميع القوى المدنية والديمقراطية المتطلعة والعاملة من اجل التغيير الجدي والشامل”.

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