بعد صور السفير العراقي وزوجته مع راغب علامة .. خارجية بلاده: سنتخذ اجراءات

عمون – علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، على صور السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته، مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: “نتابع باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأضافت: “كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية”.

وكان نشر الفنان راغب علامة مجموعة من الصور عبر حسابه في تويتر معلقا عليها، “شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب… أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح”.

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