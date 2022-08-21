تفاعل قضية إتهام داعية مصري بمحاولة اغتصاب فتاة عراقية

عرض أحد أشهر الإعلاميين في مصر، السبت، جواز سفر جيهان العراقية، التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية باتهام الشيخ والداعية عبدالله رشدي باغتصابها والزواج منها ”مع إيقاف التنفيذ“.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامجه ”آخر النهار“ بفضائية النهار إنه حصل على جواز سفر السيدة جيهان جعفر المثبت فيه دخولها مصر في 7 أغسطس وخروجها 12 أغسطس الجاري، وهي نفس الفترة التى تحدثت فيها عن لقاءاتها بعبد الله رشدي.

وكان الداعية المصري عبدالله رشدي قد توعد من وصفهم بـ ”الضباع“ باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان.

وكان رشدي قد استبق تلك التغريدة بأخرى نفى فيها الاتهامات التي طالته بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية وخداعها من أجل الارتباط بها بزواج المتعة، على حد ما صرحت به السيدة نفسها في مقطع فيديو.

وكتب عبدالله رشدي عبر تويتر: ”أعلم أنهم يجتهدون.. ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ. فاهم يا ضَبْع منك له!؟“.

وعلق الداعية المصري عبدالله رشدي على الاتهامات قائلاً:“وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع! وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في 2022.. وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل“.

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