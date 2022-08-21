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تفجير يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين وفصيل يتبنى

افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بإستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر إن عبوة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف اثناء مروره ضمن حدود محافظة صلاح الدين دون وقوع اصابات تذكر في صفوف الرتل.

بدوره تبنى فصيل شيعي مسلح يطلق على نفسه “المقاومة الإسلامية لواء ثأر المهندس”

وقال الفصيل في بيان لم يتسن لوكالتنا التأكد من صحته، إنه “تمكن مجاهدونا من إستهداف رتلاً للدعم اللوجستي للإحتلال الأمريكي في محافظة صلاح الدين / البو طعمة في تمام الساعة 4:45صباحاً بتاريخ 21 / 8 /2022 مما ادى إلى اعطاب الرتل”.

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