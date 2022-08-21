جنايات بابل تحكم بالإعدام على قاتل تدريسي من أهالي ديالى

أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق قاتل التدريسي في كلية طب الاسنان الدكتور علاء عباس مهدي من سكان محافظة ديالى.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام بحق قاتل التدريسي الذي قتل بتاريخ 30 /6 /2022 بدافع دنيء يتعلق بسرقة سيارته”.

واضاف ان “المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 406 /1/ أ و ج من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق بالعثور على جثة تدريسي جامعي من سكان ديالى مقتولا على طريق الحلة – كربلاء.

وقال المصدر إن “الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الاستاذ الجامعي علي عباس مهدي الزهيري من سكان ديالى والتدريسي في جامعة بابل كلية طب الاسنان (ماكزلو فيشيل) مقتولا ومرميا على طريق كربلاء -الحلة.

وبين المصدر أن “الاتصال بالتدريسي انقطع بعد خروجه من جامعة بابل متوجها إلى ديالى، مشيرا إلى “نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث”.

ورجح المصدر أن “الضحية تم اختطافه من قبل جهة مجهولة لأسباب ودواعي غامضة حتى الآن”.

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