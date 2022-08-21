رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الفنان الكوردي كوفار أنور

اصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، برقية تعزية بوفاة الفنان الكوردي كوفار أنور الذي وافاه الأجل أمس السبت.

وقال بارزاني في بيان “اعزي اهالي اربيل وجميع الفنانين في كوردستان بوفاة الممثل الكوميدي الكوردي كوفار انور”.

واضاف ان “كوفار انور تمكن من خلال اعماله الفنية ان يدخل في قلوب الجماهير”.

وتابع “أرجو من الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان “.

وتوفي الممثل الكوميدي الكوردي كوفار انور يوم أمس السبت، بعد صراع مع المرض والذي اشتهر بتمثيل العديد من الأدوار الكوميدية.

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