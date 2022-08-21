شرطة أربيل تعلن القبض على شخص خطف واغتصب شابة من السليمانية

أعلنت مديرية شرطة العاصمة أربيل، اليوم الأحد، القبض على شخص متهم باختطاف فتاة من أهالي محافظة السليمانية.

وتشير المعلومات الواردة، إلى أن الفتاة التي تم اختطافها تعرضت إلى الاغتصاب من قبل المختطف.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المديرية ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 31 عاماً، أقدم على اختطاف فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً، مبيناً أن عملية القبض تمت بموجب مذكرة قبض صادرة بحقه وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف «لقد تحفظنا على الفتاة وسلمناها فيما بعد إلى ذويها»، مشيراً إلى أن «المتهم مطلوب لشرطة محافظة السليمانية وسنقوم بتسليمه إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

كما أكد المقدم عزيز، أن «مديرية شرطة أربيل لديها تنسيق مشترك مع باقي مناطق إقليم كوردستان ولن تتوانى عن القاء القبض على المطلوبين والمتهمين وتسليمهم إلى الجهات المطلوبة لها».

وتابع بالقول، إنه خلال الأشهر الستة من العام 2022 تمكنت شرطة محافظة أربيل من القبض على أكثر من 130 متهما وتسليمهم إلى مناطق داخل وخارج الإقليم.

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