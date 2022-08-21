عدم وجود دساتير حاكمة هو سبب الخراب،

الربيع العربي لم يكن الربيع الأول الذي عمله المستعمرون لدى العرب، فقد حدث ربيع عربي كبير في الحرب العالمية الأولى تعاون به العرب ومرجعياتهم السنية بزعامة مفتي مكة الشريف علي مع القوات البريطانية والفرنسية في إسقاط الدولة العثمانية بوعد أن يتم إعطاء مملكة للعرب بقيادة مفتي مكة، النتيجة بعد خيانة غالبية العرب السنة واسقاطهم الدولة العثمانية تم تجزئة المنطقة العربية إلى ٢٢ دولة عربية مستقلة بالشكل ومحتلة من قبل عملاء الاحتلال الذين نصبهم قادة وزعماء على رقاب الشعوب العربية.

هناك من يتساءل ‏هل يا ترى أن ما حدث لسوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان وتونس مجرد ثورات فشلت في تحقيق اهدافها وادت الى تخريب البلاد وتهجير العباد، أم إنه مخطط شيطاني مدروس كانت فيه الشعوب مجرد أدوات.

الواقع أن ماحدث كان نتيجة طبيعية لتدمير بعض الدول العربية التي ترفض التطبيع، لذلك عندما عجزت الدول العظمى بتمرير أهدافهم وتدجين بعض القيادات السابقة التي كانت محسوبة على المعسكر السوفياتي عملت دول الناتو لإشعال هذه الثورات العفوية والتي للاسف كشفت حقيقة فتنة الصراع القومي والمذهبي حتى تضعفها لتمرير أهدافها المخطط لها مسبقاً وهذا لا شك أنه كأن مدروس ومخطط من قبلهم، نعم لايختلف اي انسان منصف ‏‎ أنها بدأت ثورات شعبية عفوية إصلاحية، لكن تلقفتها القوى الخارجية واستخدمتها لمصالحها الشخصية بعيدا عن مصلحة أي بلد وأي شعب، بلدان العرب يحكمها حكام وضباط عسكر وليست تحكمهم دساتير ولا مؤسسات.

بسبب ظلم حكام العرب للشعوب العربية تقاطعت ‏ مصالح الكثير من الحركات السياسية والدينية العربية في التعاون مع الأعداء والمستعمرين، الشعوب تبحث عن الحرية والكرامة والعدو يبحث عن تدمير ما تم بناؤه والعودة للخلف مئات السنين والنهب باسم إعادة الإعمار.

‏‎تحركات عفوية وصفت بالثورات لاعطائها حجم أكبر وهذا دليل واضح على دخول أيادي خارجية استغلت الوضع مع وجود مخطط مسبق فكانت فرصة ذهبية لتمرير مخططاتهم كذلك سذاجة عقول الشعوب ساعدت في انتشار الفوضى.

‏‎لا يحصل شيء دون تخطيط أي مشروع يستهدف المجتمعات العربية هو مخطط له مسبقاً.







نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

20/8/2022