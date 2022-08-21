ما هو سبب إيقاف استيراد لقاحات كورونا في العراق؟

فيما كشفت سبب إيقاف استيراد شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اعلنت وزارة الصحة العراقية عن تجهيز عدد من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالمستلزمات الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، السبت (20 أغسطس/آب 2022)، سبب إيقاف استيراد شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، ، إنه “في بداية أزمة كورونا وتصنيع اللقاح، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في بداية إنتاج اللقاح”.

وأضاف الحلفي: “لذلك في حينها طلبنا كميات بما تكفي لتلقيح 70‎% من المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية وبدأنا باستيراد الكميات وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات”.

وتابع رياض الحلفي: “ولكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف”.

تجهيز مستلزمات طبية متنوعة

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، عن تجهيز عدد من دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بمستلزمات طبية متنوعة.

وقال المدير العام للشركة الدكتور الصيدلاني علي حسن البلداوي في بيان على صفحة الوزارة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،، انه تم تجهيز دائرة صحة (بغداد الكرخ ، المثنى ، كربلاء ،مدينة الطب) بمادة اسنان، ومستلزمات جراحة عامة ، قلبية ، نبيذة ، كسور ، اجهزة مختبرية، زجاجيات ، الكلية والبولية، اشعة ، تخدير ، انف اذن حنجرة ،اثاث) وحسب الاحتياج.

في الوقت ذاته تم تجهيز مستشفى ابن سينا ايضا بمواد الاسنان ، تخدير ، الجراحة العامة وحسب الاحتياج .

وأشارت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وصول شحنات محملة بمستلزمات طبية متنوعة ومنها tracheostomy أنبوب التنفس العنقي ومستلزمات ENT ومادة اكياس دم مفلتر ، فضلا عن مادة كاونات ومواد نبيذة، وقد تم ادخال المواد في مخازن كيماديا لحين توزيعها الى المؤسسات الصحية وحسب الاحتياج .

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