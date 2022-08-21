مدينة جدة السعودية تستضيف بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل

تستضيف مدينة جدة السعودية، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، حيث سيتواجه البطل الأسطوري البريطاني أنتوني جوشوا، مع الأوكراني أولكسندر أوسيك.

وستقام البطولة التي تحمل اسم “نزال البحر الأحمر”، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.

وقالت وزارة الرياضة السعودية، السبت، “وصلنا إلى الموعد المنتظر، أنظار العالم اليوم تتجه إلى جدة، حيث نهائي بطولة العالم للوزن الثقيل”.

يُذكر أن نزال البحر الأحمر “يُعد ثاني نزال عالمي تستضيفه السعودية، بعد النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019، حيث كسبه البريطاني أنتوني جوشوا، وتُوّج خلاله بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز، بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة”.

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