مراقبون: مسلسل التسريبات لن ينتهي في العراق .. وعلى القضاء ممارسة دوره

حملة التسريبات لمسؤولين عراقيين تعود من جديد إلى العلن عبر نشر صورة وصوت لوزير سابق يقسم بالولاء لأحد رؤساء الكتل البرلمانية ما أثار استياء نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبين سياسيين وغيرهم، ويبدو أن مسلسل التسريبات لن ينتهي وسيستمر حتى يتم فضح غالبية السياسيين والبرلمانيين ومسؤولين في الحكومة.

ويقول مراقبون إن هذه التسريبات فضحت ما آل إليه العراق من فساد وخيانة للأمانة إذ أن هناك أزمة ولاء للوطن والمصالح والنفوذ والسلاح هو ما يحكم البلد.

ونشر المدون العراقي علي فاضل، مقطع فيديو مصور لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

ويأتي هذا التسريب بعد سلسلة تسريبات نشرها الصحفي العراقي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، علي فاضل، لرئيس ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي.

محاكمة الوزير

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي كتاب الميزان في حديث لـ (باسنيوز): «فيما يخص التسريبات الأخيرة لوزير الصناعة السابق وحتى لرئيس ائتلاف دولة القانون ستمارس ضغوط من قبل السياسيين لعدم فتح التحقيق في هذه القضايا»، مستدركاً «إلا أن على الادعاء العام أن يمارس عمله خصوصا أن التسريبات أصبحت موجودة في كل مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها من قبل الإعلام».

واعتبر الميزان، أن «تسريب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري هو خيانة للأمانة وللدستور وللقانون وللبلد أيضا، فهو يقسم على سرقة البلد ليعطيها لرئيس كتلة نيابية».

وطالب المحلل السياسي كتب الميزان بمحاكمة الوزير السابق وجميع المتورطين في هذه الفضيحة وأن يتم تدقيق ومراجعة الأموال المصروفة والأوامر الإدارية التي تم توقيعها في زمن هذا الوزير».

وتعليقاً على الفيديو المسرب، غرد السياسي مازن الاشيقر على تويتر بالقول: «أول مرة أرى إنسان يقسم بالقرآن الكريم على يكون فاسداً».

فيما غردت الإعلامية والمذيعة سجد الجبوري على تويتر قائلة: «نكدر نعتبرها إهانة كبرى على خيانة للدولة على مصيبة، معقولة المنصب يجبر الشخص على استرخاص نفسه لهذه الدرجة، يجب محاسبة هذا الوزير وكل شخص ورد اسمه بالفديو، ولا يهون صاحب أطول تسريب بالعراق…».

كذلك قال رجل الدين محمد صادق العراقي في تغريدة: «فضيحة من العيار الثقيل تسريب علي فاضل الجديد لوزير الصناعة يخلي الي ميستحي يستحي ويلتحق بثورة عاشوراء هذا نموذج بسيط لحكومات التوافق التي يصر على تشكيلها الإطار التخريبي بالرغم من كل هذا الفشل والدمار والفساد وتحطيم الدولة وجعلها أسيرة لزعماء الأحزاب !».

كما قال النائب ماجد شنگالي، معلقاً على المقطع في تغريدة، إن «الفساد في العراق أصبح منظومة وثقافة سائدة تعتبر فيها الوزارات ودوائر الدولة ومناصبها مشاريع تجارية لأصحابها، من الكتل والأحزاب، وإن بعض الوزراء والمسؤولين، سواء أقسموا على الكتاب (المصحف) أو لم يقسموا فسيكونون في خدمة الملاچ (مالك كتلتهم أو حزبهم)، لذلك لا تستغربوا من أي تسريب تشاهدونه أو فساد تسمعون به».

الأروقة السياسية فيها خفايا

من جانبه قال المحلل السياسي عمار العامري: «لا يخفى على أحد أن اروقة السياسة في كل العالم فيها خفايا تتلاءم وأجواء السياسة ولا يصلح ظهورها للإعلام، وإذا ظهرت إعلاميا يعني أنها تدخل ضمن الحرب السياسية الإعلامية بين الاطراف المتنافسة، ما نشر من التسريبات الصوتية ومقاطع الفيديو خلال الفترة الأخيرة كانت ضمن هذا السياق المحموم من الصراع الجاري في العراق».

وأضاف العامري، أن «المسرب ليس سياسيا ولا يحترم خصوصيات هذه الأوساط التي حالها حال أي أوساط يجري فيها ما يجري (خلف الكواليس) لكن ربما الإغراءات كان لها دور في التسقيط السياسي الذي بدء يبرز في الآوانة الأخيرة».

ولفت العامري إلى أن «بعض الأطراف السياسية تملك الكثير من هكذا ملفات تحاول ضرب الأطراف المنافسة لكنها أخطأت حينما كشفت إحدى أخطر أوراقها السياسية وهي نشر ما يدور في الأورقة المظلمة، وأعتقد استعجلت تلك الجهات في طرح هذه الورقة التي تجاوزت خلالها الخطوط الحمراء في العمل السياسي كما تجاوزت خطوط أخرى أثرت على وضعها السياسي».

وتابع العامري، إن «العراقيين لا يهمهم التسقيط السياسي كما لا يهمهم كيف تدار الدولة، الأولى لدى الأغلبية ماذا تقدم الدولة لهم من خدمات واحتياجات معيشية، أما النخب وتأثيرهم قليل لا يستطيعون إيجاد جو عام لإثارة أي فتنة داخل البلاد».

وطالب عراقيون عبر مواقع التواصل القضاء بفتح تحقيق عاجل في المقطع المسرّب، وإحالة المتورطين في المخالفات إلى القضاء.

ويؤكد مراقبون أن هذا الفساد غير منحصر بوزير واحد أو حزب واحد، وإنما يشمل الجميع، فکل الوزارات مخترقة من قبل الأحزاب بشكل أو بآخر.

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