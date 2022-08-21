مسرور بارزاني معزياً بضحايا حادث “مزار قطّارة” في كربلاء: مؤسساتنا الصحية مستعدة لكل أشكال المساعدة

عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاحد ، عن حزنه العميق على ضحايا انهيار ترابي في احدى المزارات الدينية في محافظة كربلاء.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر ، :”بعميق الحزن تلقينا نبأ الانهيار الترابي على مزار قطّارة الإمام علي (ع)، مما أسفر عن وفيات وإصابات وآخرين تحت الأنقاض”.

مضيفاً :”خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياتنا للجرحى بالشفاء”.

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول: “إقليم كوردستان، بمؤسساته الصحية كافة، مستعد لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لأهلنا في كربلاء المقدسة”.

هذا فيما أفادت مصادر محلية ، اليوم الأحد ، بانتشال جثث أخرى من من تحت ركام تلال ترابية انهارت على المزار الديني.

وانتشل رجال الإنقاذ 4 جثث لغاية الآن، منها جثتان لشاب ثلاثيني يعمل مصوراً في المزار، وامرأة.

ولا تزال أعمال الإنقاذ متواصلة منذ يوم أمس السبت حيث وقع الحادث.

وتواجه السلطات صعوبة في تحديد عدد المحاصرين تحت الأنقاض، إلا أن فرق الإنقاذ يعتقدون أن عددهم يبلغ 6 ـ 8 أشخاص.

وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء إن “فرص نجاة من تبقى تحت الركام تتضاءل… وعلى هذا الأساس نسارع من عملياتنا بشكل كبير”.

وواصلت فرق الإنقاذ جهودها في أعمال الحفر الحذرة بالجرارات والمعدات اليدوية معززة بفرق إسعاف ومتابعة من أعلى المستويات الحكومية.

ويقول شهود عيان ، إن “امرأتين ورجلا وطفلا” على الأقلّ ما زالوا محاصرين.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية “بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ”.

ووقع الحادث ، بعد ظهر امس السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي الواقع إلى الغرب من مدينة كربلاء بعد أن تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة.

وانهارت كثبان رملية وصخور بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار الذي يقع في أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وتسببت الرطوبة بانهيار 30% من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بمئة متر مربع، حسبما ذكرت مديرية الدفاع المدني.

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