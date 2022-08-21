مصادرة لوحة لبيكاسو في ديالى يقدر ثمنها بـ300 مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم (13 آب 2022) القبض على عصابة مخدرات بعملية أمنية في محافظة ديالى، وضبطت بحوزتها لوحة مسروقة للفنان العالمي بيكاسو تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ويؤكد نقيب فناني ديالى الخبر قائلاً إن المؤسسات العراقية تتحقق من اللوحة لمعرفة كونها أصلية أم لا، مضيفاً أن ثمنها يقدر بـ300 مليون دولار.



وصرح نقيب فناني محافظة ديالى، عدنان بن أحمد، يوم الأربعاء (17 آب 2022) لشبكة رووداو الإعلامية بأن “لوحة للرسام الإسباني بابلو بيكاسو صودرت منذ أيام يقدر ثمنها بـ300 مليون دولار، وكانت اللوحة بحوزة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة، وتشير معلوماتنا إلى أنه تم تهريب اللوحة من الكويت إلى العراق”.

وكشف عدنان بن أحمد أن القوات الأمنية العراقية تتحقق من كون اللوحة أصلية وتدقق في تفاصيلها وتاريخها ثم سيتم نشر تفاصيل أدق عن اللوحة، وقال: “أردنا الحصول على المزيد من المعلومات عن هذا الملف، لكن لا يتم تزويدنا بتفاصيل تذكر واللوحة يجري فحصها الآن، لكون لوحات بيكاسو هي الأغلى عالمياً”.

بابلو بيكاسو واحد من أشهر الفنانين التشكيليين في العالم، ولد في (8 نيسان 1881) بمدينة ملغة الإسبانية، ورغم كونه إسبانياً فإنه قضى جل عمره الفني في فرنسا الأمر الذي جعله يصف فرنسا بأنها موطنه الفني. توفي بيكاسو في العام 1973 عن 92 عاماً.

وزاد نقيب فناني ديالى، عدنان بن أحمد يقول: “لدينا معلومات تفيد بأن اللوحة المذكورة نقلت إلى بغداد لاستحصال رأي الخبراء بشأنها، فهي لوحة نادرة وتشير معلوماتنا إلى أن تجار المخدرات الذين عثر على اللوحة بحوزتهم كانوا ينوون تهريبها إلى خارج العراق، لكن القوات الأمنية كشفت أمرهم وصادرت اللوحة”.

وفي حال تبين أن اللوحة أصلية وليست مزورة، يقول بن أحمد: “هي من اللوحات الثمينة عالمياً، ونطالب ببيعها في مزاد علني وإنفاق ثمنها على خدمة المجال الفني… لكن إذا قررت الحكومة حفظها في متحف فذلك شأن آخر”.

تعلم بابلو بيكاسو الرسم من والده عندما كان في السابعة، وعندما بلغ 13 سنة رسم لوحة لوالده لكنه لم يكملها وعندما رآها والده علم أن بابلو أقدر منه في الرسم.

في يوم (13 آب 2022)، قال مدير إعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، العقيد بلال صبحي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على شبكة من 3 متهمين يتاجرون وينقلون المواد المخدرة وقد ضبطت بحوزتهم لوحة تعود للرسام العالمي بيكاسو يقدر سعرها بملايين الدولارات”.

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