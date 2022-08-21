مقابلة مع جاك بوفيريس حول الأسفار الفلسفية

ترجمة د زهير الخويلدي

“يروي الفلاسفة الكثير من القصص”

اختفى جاك بوفيريس في عام 2021، وساهم في جعل عمل فيتغنشتاين معروفًا في فرنسا، ونشر انتقادات متواصلة لجميع عمليات الخداع الفكرية. في زمن “الأخبار الكاذبة”، يستعيد دفاعه عن العقل بكل قوته.

جاك بوفيرس يسلم نفسه قليلاً، حذرًا من الصحافة التي تكون سريعة جدًا في الاستسلام للإثارة. هذا الباحث المتطلب معروف بمواقفه النقدية ضد كل من التزييف الفلسفي والصحفي. عاد إلى لودفيج فيتجنشتاين وروبرت موسيل، الذي يعجب بشجاعته وعدم مرونته. أستاذ في المعهد الفرنسي، شغل كرسي فلسفة اللغة والمعرفة منذ عام 1995. مثل صديقه بيير بورديو، فإن جاك بوفيرس مدفوع بروح المتسلق” التي جعلها واحدة من السمات الرئيسية لعالم الاجتماع. من الجورا حيث ولد لعائلة من الفلاحين إلى الحي اللاتيني، أصبح فيلسوفًا بمفرده، بعد أن أغراه الدين. في الستينيات، فصله اكتشاف المنطق عن الفلسفة التقليدية وكذلك عن البنيوية وما بعد الحداثة. من خلال التعامل مع السخرية والهجاء بالإضافة إلى الدقة المفاهيمية، ساهم في تجديد وجعل الفلسفة التحليلية المعروفة في فرنسا والتي، من جوتلوب فريجه إلى لودفيغ فيتجنشتاين، تصور الانضباط الفلسفي كوسيلة لتوضيح الأفكار والتي تشكل أسطورة الداخلية هي المركز. قام بتأليف حوالي عشرين كتابًا عن دور الفلسفة (الطلب الفلسفي)، عن روبرت موسيل (الانسان المحتمل)، وكارل كراوس (شمول أو انتصار الصحافة) أو عن التزييف الفكري (الدوار والمعجزات من النظائر). وقع على سيرة ذاتية فكرية (الفيلسوف والواقع) من خلال مقابلات أجراها جان جاك روسات، الذي ينشر مقالاته مع أجون. في العام المقبل، من هذا الناشر نفسه، سيصدر هل يمكن ألا نعتقد؟

السؤال:

في المجلد الخامس من مقالاتك، المكرس لديكارت، ولايبنيز وكانط، نقلاً عن الفيلسوف ريتشارد رورتي الذي يقول “نحتاج إلى تخيل أرسطو وهو يدرس جاليليو ويغير طريقة رؤيته”، أنت تدافع عن “مفارقة تاريخية واعية ومسبب “الذي يسمح لك بإنشاء حوار وهمي ونقدي مع الفلاسفة العظماء الذين سبقوك. إلى أي مدى يمكن معاملة هؤلاء الفلاسفة كمعاصرين؟

جواب جاك بوفيريس:

في تاريخ الفلسفة، هناك موقفان متطرفان يبدو لي أنهما غير منطقيين على حد سواء. من ناحية أخرى، هناك الحلم الذي يعتز به بعض المؤرخين بالنجاح في فهم مؤلفي الماضي كما لو كانوا معاصرين لهم، في تحويل أنفسهم بطريقة خيالية إلى قارئ معاصر لديكارت، على سبيل المثال، كما لو لم يكن هناك شيء. حدث في الفكر منذ القرن السابع عشر. من ناحية أخرى، هناك الموقف الذي يتمثل في معاملة فلاسفة الماضي كما لو كانوا معاصرينا، كما لو كانت مشاكلنا مشاكلهم. ذهبت بحثًا عن منصب وسيط، والذي يتمثل في عدم التضحية بأي شيء من الالتزام بفهم فلاسفة التقليد العظماء في لغتهم الخاصة، ولكنه لن يفصل الفهم عن التقييم. بعد كل شيء، ربما لا يكون من غير المعقول تمامًا أن يتم إحراز تقدم من نوع ما في الفلسفة نفسها، وأننا نعرف أشياء لم يكن بإمكان فلاسفة الماضي العظماء معرفتها أو تجاهلها. عندما أعمل على جوتفريد لايبنيز، على سبيل المثال، لا أتردد في استخدام مؤلفين مثل جوتلوب فريج أو كيرت جودل، الذين يساعدونني في فهمه بشكل أفضل وجعله أكثر إثارة للاهتمام. أشير إلى علم الأعصاب بمناسبة قراءة نقدية لديكارت، إلخ. لقد كنت أمارس هذه الطريقة منذ أسطورة الباطنية، حيث خاطرت بمواجهة مباشرة بين ديكارت وفتجنشتاين حول طبيعة العقل. كثيرًا ما يجادل مؤيدو تاريخ الفلسفة من النوع التقليدي بأن الأكوان الفلسفية البعيدة جدًا في الزمان والمختلفة جدًا لا يمكنها التواصل مع بعضها البعض. أنا أعترض على هذا المفهوم النسبي، لأنني كنت أؤمن دائمًا بإمكانية وضرورة المناقشة في الفلسفة، وفي شكل من أشكال النقاش الممكن مع الأموات وكذلك الأحياء.

السؤال:

هل نشأت هامشيتك الفلسفية ومفارقاتك النقدية من الطريقة التي اتبعتها النظرية الفرنسية – ميشيل فوكو، وجيل دولوز، وجاك دريدا، وما إلى ذلك؟ – رفض مبدأ المناقشة العقلانية؟

الجواب:

عندما بدأت دراستي، لم تشغل المناقشة أي مكان تقريبًا في عالم الفلاسفة، وكان الجميع تقريبًا يعتبرون محاولات تفنيد غير مجدية. فوكو، دولوز، دريدا … لم يؤمن أي من الأمجاد الفلسفية في الستينيات والسبعينيات حقًا بإمكانية المناقشة ومصالحها، على عكس الفلاسفة التقليديين العظماء، الذين يبدو أن العديد منهم قد وجدوا أنه من الطبيعي سماع الاعتراضات ومحاولة الإجابة عليها. حتى أن دولوز قال، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، أن فيلسوفًا حقيقيًا يهرب عندما يسمع حديثًا عن الحوار. وفقًا لهذا المفهوم “الأحادي” للفلسفة، يطرح كل فيلسوف مشكلته أو مشاكله ويقدم حلوله لها. سيكون النهج الوحيد الممكن بعد ذلك هو استخدام الأنظمة الفلسفية الحالية ، وبالتأكيد ليس لمناقشة وتقييم مقترحاتهم ، ولكن لطرح وحل مشاكل أخرى. ما يفعله دولوز مع لايبنيز في الطي، على سبيل المثال. لا أقول إنك لا تستطيع أو لا يجب أن تفعل هذا، لكني أعتقد أنه يمكنك أيضًا أن تسأل إلى أي مدى يمكن اعتبار ما يقوله الفلاسفة صحيحًا أو مقبولًا على الإطلاق. بالطبع، لم يهتم هذا السؤال أبدًا بممثلي النظرية الفرنسية، الذين يميلون إلى اعتبارها، إلى جانب الحقيقة، قديمة وغير ملائمة. لا أشعر عمومًا بأي انجذاب لأفكار ما بعد الحداثة وقد شرحت نفسي بالفعل في هذا في العقلانية والسخرية. بشكل عام، لقد تحملت النظرية العقائدية للويس ألتوسير وطلابه بشكل أفضل.

السؤال:

من ألتوسير، أنت أيضًا تحتفظ بهذه الفكرة القائلة بأن الفلسفة تتمثل في “عدم سرد القصص بعد الآن” …

الجواب:

نعم، أعتقد أن الفلاسفة يروون الكثير من القصص، لا سيما حول الكرامة الخاصة للفلسفة والمكانة الاستثنائية التي من المفترض أن تحتلها في الثقافة، في حين أنه شيء يجب على الفلسفة، على العكس من ذلك، أن تعوّدنا على تجنبه. من الواضح أنني كنت متأثرًا جدًا بفيتغنشتاين في هذه النقطة. قال (تقريبًا) إنه في الفلسفة نادرًا ما يعرف المرء ما سيقوله بشأن مسألة معينة، ولكن من ناحية أخرى، يمكن للمرء غالبًا أن يعرف بوضوح أنه لا يمكن قول أشياء معينة، وهذا بالفعل فائدة كبيرة. هذا جانب من جوانب العمل الفلسفي بعيد كل البعد عن كونه سلبيًا تمامًا، والذي يظل، بالنسبة لي، أساسيًا.

السؤال:

ومن هنا تأتي أهمية مواجهتك لعمل لودفيج فيتغنشتاين، الذي كان ولا يزال تأثيره هائلاً على رحلتك الفلسفية. لماذا؟

الجواب:

بطريقة ما، لقد بدأت للتو في تحرير نفسي من قبضته! إنه رجل وعمل أثار الانبهار والتفاني بين العديد من التلاميذ، على الرغم من أنه لم يتوقف أبدًا عن تشجيع الابتعاد النقدي عن نفسه وعن تعاليمه. شخصيته وحياته يمكن أن تثير الإعجاب بقدر أكبر من فلسفته، وتشكل أيضًا، للأسف، سببًا لنسيان أكثر أو أقل إنه يتعلق بوجود مكرس، منذ لحظة، لشيء واحد فقط: حل المسائل الفلسفية مشاكل. من الواضح أن مهنة فيتجنشتاين الفكرية لا علاقة لها بمهنة الأكاديمي الكلاسيكي. كان في الأصل مهندسًا، ومارس مهنًا أخرى غير مهن الفيلسوف، على سبيل المثال وظيفة مدرس، في النمسا، من عام 1922 إلى عام 1928. الكتاب الوحيد الذي نُشر خلال حياته (في طبعة تنصل منها في مكان آخر) هو الرسالة المنطقية الفلسفية، في عام 1921. لم يظهر عمله الرئيسي الثاني، ليه التحقيقات الفلسفية، حتى عام 1953، بعد عامين من وفاته. لحسن الحظ، لدينا اليوم جميع مخطوطاته على قرص مضغوط، والتي تمثل عددًا كبيرًا من الصفحات ومنجمًا لم يتم استغلاله بعد. لفترة من الوقت، كان تأثير فيتغنشتاين يمارس بشكل رئيسي في العالم الأنجلو ساكسوني ، لكنه عاد في النهاية إلى أوروبا ، وحتى إلى موطنه الأصلي ، النمسا. عندما بدأت في الاهتمام بعمله، كان يُعتبر ممثلاً، أكثر دقة قليلاً من الآخرين، من الوضعية المنطقية، وبالتالي كمؤلف لا يتمتع بشعبية كبيرة، خاصة لأسباب سياسية.

السؤال

ما هو القاسم المشترك بين لودفيج فيتغنشتاين وروبرت موسيل ، وهما مؤلفان لم يتوقفوا عن إطعام أفكارك؟

الجواب:

من بين العناصر التي فتنتني، من بين العديد من العناصر الأخرى، القدرة الرائعة على الاستقلالية والطاقة الأخلاقية التي كان كلاهما قادرين على نشرها لمقاومة ضغوط وقتهم ومتطلبات العصر. لقد كرسوا أنفسهم بشكل حصري تقريبًا، في ظروف مأساوية أحيانًا، لما اعتبروه التزامًا مطلقًا، مهمة حياتهم. كرس روبرت موسيل ما يقرب من ثلاثين عامًا لكتابة رواية واحدة، “لوم بلا جودة”، والتي لم يكن قادرًا على إكمالها، دون التنازل عن أي شيء بناءً على مطالبه، حتى في السنوات الأخيرة عندما عانى من المنفى في سويسرا والفقر. ما يدهشني هو هذا الإحساس الحاد بالالتزامات الاستثنائية التي يتحملها المرء تجاه نفسه وتجاه العالم الذي يعيش فيه، بينما يبدو لي أن مثقفي اليوم يميلون إلى المطالبة فوق كل شيء بحقوق استثنائية. وصف بريان ماكجينيس، أحد كتاب السيرة الذاتية لفيتغنشتاين ، بأنه “واجب العبقرية” ، ولكن كان هناك أيضًا شعور بأنك تحت سيطرة سلطة أخلاقية غير مرنة لا يمكن أن تقبل أي شيء آخر غير الأفضل منه.

السؤال:

كتب روبرت موسيل، هنا قريب جدًا من المجادل الفييني كارل كراوس (1874-1936): “لسبب لا يمكن تصوره، ليست الصحف كما قد تكون للرضا العام، والمختبرات ومحطات الاختبار للعقل، ولكن البورصات والمتاجر”، الذي كرست له كتابًا يعيد النظر في معركته الكبرى ضد الإعلام. من أين يأتي وعيك بقبضة الصحافة؟

الجواب:

بدأت قراءة كراوس في أواخر الخمسينيات ولم أجد صعوبة في فهم سبب شعوره بالحاجة إلى شن حرب على الصحافة. أجد أيضًا أنه مع مرور كل يوم، خاصة مع زيادة التركيز والاعتماد المتزايد للصحافة على القوة الاقتصادية، فإن ذلك يبرر انتقاداتها أكثر من ذلك بقليل. لطالما اعتبرت الصحافة قوة مثيرة للقلق ويسهل استغلالها، وليس من المؤكد أنه يمكن أن تكون هناك ضوابط وتوازنات مناسبة. لأسباب واضحة، كنت مهتمًا بشكل خاص بتأثير الصحافة ووسائل الإعلام على عوالم الثقافة والفلسفة. لكن هذا بالتأكيد ليس الأهم، حتى لو رؤية النجوم التي عُرضت علينا اليوم لتحل محل قادة الفكر من الجيل السابق، هناك سبب للقلق بشأن السقوط ونقص التمييز لدى أولئك الذين من المفترض أن يرشدوا. حكم القراء. يبدو لي أن الوضع ساء منذ الوقت الذي ميزت فيه الفلسفة الجديدة أواخر السبعينيات حكم وسائل الإعلام على حكم الجامعة وسعت إلى استبدال التكريس “الأكاديمي” بالتكريس الإعلامي. لقد كانت عملية ناجحة. لا أعرف أي بلد آخر أصبح فيه الطلاق بين ما يسمى بالفلسفة “الأكاديمية” وما تعتبره وسائل الإعلام فلسفة حية ومهمة، جذريًا للغاية. يجب أن أقول إن انتصار الفلسفة الجديدة والانهيار شبه المستمر لكل ما هو مهم من قبل، وخاصة الماركسية، كان حلقة مهينة للعقل.

السؤال

هل يمكن اعتبارك من علماء الأخلاق في الخطاب والأعراف الفلسفية؟

الجواب

إلى حد ما، نعم. ذكّرتني “الحالات” التي نواجهها – من إدراج شركة كليرستريم إلى عفو رئيس الجمهورية عن جاي دروت – مرة أخرى بملاحظة كارل كراوس الذي يثير “العجز المؤسف للأشخاص الشرفاء ضد الصفيق “. أجد أنه من الكارثي أن يكون لدى الأشخاص المحترمين اليوم الكثير من الأسباب للشعور ليس فقط بالعجز، ولكن بالإهانة والإهانة. يبدو أنه في القريب العاجل لن يكون هناك سوى المتخلفين والساذجين الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم ملتزمين بالقواعد. عندما تأتي من أصول متواضعة وتتعلم اتباع القواعد بدقة، فإن مواجهتك بانتظام مع عدم نزاهة المتميزين أمر مروع: ليس من اللطيف أن تضطر إلى التساؤل عما إذا كان الأشخاص الذين غرسوا احترام المبادئ ليسوا في الأساس، المغفلين. في البداية، اعتقدت بسذاجة أن الوسط الفكري كان، لأسباب جوهرية، محصنًا نسبيًا من الانتهاكات التي نتحدث عنها والفساد بشكل عام. في الواقع، الصدق والحجج الجادة أيضًا لا تتعارض مع الخطابة والوقاحة. هنا كما في أي مكان آخر، فإن السوق وأرقام المبيعات هي التي تقرر. بالتأكيد ليس لأن كتابين أو ثلاثة كتب تبيع 100000 أو 200000 نسخة يسمح لأحدهما، كما تفعل وسائل الإعلام، بالحديث عن إحياء الفلسفة. ليس من المستبعد أن يكون هناك بالفعل إحياء للانضباط، ولكن لتحقيق ذلك، سيكون من الضروري استخدام معايير أخرى والذهاب ورؤية الأماكن التي لا ينظرون فيها أبدًا. للالتزام بما يثير اهتمامي، يوجد حاليًا، حول الأسئلة والمؤلفين الذين كرست لهم معظم جهودي، عدد من الفلاسفة الشباب الذين يقدمون عملاً ممتازًا. ولكن حتى عندما يتمكنون من نشرها، هناك فرصة ضئيلة لأن نسمع عنها في الصحف التي، كما يعلم الجميع، تتعامل مع أشياء أكثر أهمية بكثير.”

مقال من مجلة الفلسفة الفرنسية عدد 3 يوليو 2006

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Jacques Bouveresse : “Les philosophes se racontent beaucoup d’histoires” – Philosophie magazine Jacques Bouveresse se livre peu, se méfiant d’une presse trop prompte à céder au sensationnel. Cet érudit exigeant est connu pour ses positions critiques contre l’imposture tant … www.philomag.com

كاتب فلسفي

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