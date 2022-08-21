مقتل ابنة ألكسندر دوغين بانفجار سيارتها في موسكو

انفجرت سيارة مملوكة لابنة العالم السياسي والمفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين في ساعة متقدمة من مساء السبت 20 أغسطس (آب) في موسكو، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

تناثر الحطام

وانفجرت سيارة داريا دوغين على طريق سريع حوالى الساعة 9.45 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث قال شهود إن الانفجار هز السيارة في منتصف الطريق وتناثر الحطام.

وذكرت التقارير الأولية أنها قتلت على الفور. ووصل دوغين الأب إلى مكان الحادث بحسب ما ظهر في مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

Alexander Dugin, Russian Mastermind behind Russia's annexation of Crimea, AKA "Putin's brains", at the scene where his daughter, Dariya Dugin, was killed when her car exploded. Most likely from an assassination attempt that meant to target Dugin himself. pic.twitter.com/jCnVfJ6jAr — Sergiy Slipchenko (@SergSlip1) August 20, 2022



وذكرت وكالة الأنباء الروسية “بازا” أن داريا دوغين، 29 عاماً، كانت عائدة إلى منزلها من مهرجان للأدب والموسيقى يسمى “التقليد” عندما وقع الانفجار. وبحسب ما ورد بقيت خلف عجلة القيادة لمدة 10 دقائق فقط قبل وقوع التفجير.

كان من المفترض أن يكون ألكسندر دوغين في السيارة مع ابنته، لكنه استقل سيارة أخرى في اللحظة الأخيرة، وفقاً لبيوتر لوندسترم، عازف الكمان الروسي الذي نقلته القناة.

ولا يوجد تأكيد رسمي أو معلومات حول سبب الانفجار.

“عقل” بوتين

ولم يتضح ما إذا كان الهدف من الانفجار محاولة اغتيال والدها الذي يوصف بأنه “عقل” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت داريا دوغين، مثل والدها، تعمل في الصحافة والفلسفة والعلوم السياسية.

لكن بحسب وكالات الأنباء المحلية، فإن المحققين ينظرون إلى الانفجار على أنه “ضربة مستهدفة ربما كانت مقصودة لألكسندر دوغين، الفيلسوف الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه المهندس الرئيسي لأيديولوجية فلاديمير بوتين”.

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