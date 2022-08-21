مقتل 6 عناصر من داعش بجبال حمرين بينهم مسؤول في “ولاية صلاح الدين”

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن مقتل ست عناصر من تنظيم داعش، بينهم مسؤول إداري لـ “ولاية صلاح الدين” خلال عملية أمنية استهدفت منطقة جبال حمرين.

وذكر الجهاز في بيان، اليوم السبت (20 آب 2022)، انه نفذ العملية بتوجية من القائد العام للقوات المسلحة، وبالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التاعبة لوزارة الداخلية، القوة الجوية العراقية .

وقالت ان “جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من ضرب مضافات العدو قرب سلسلة جبال حمرين بعد تحري إستخباري ورصد دقيق ، وأسفرت عن قتل ستةعناصـر من عصابات داعـش التكفيرية”، مضيفة انه “بينهم ما يعرف بـ (أبو مريم القحطاني) الأداري العام لولاية صلاح الدين”.

حسب الجهاز، فقد كان القحطاني “يُشرف على عمليات إغتيال وخطف للمواطنين وللقوات الأمنية، من خلال نصب السيطرات الوهمية بالقرب من المناطق المحيطة بجبال حمرين “.

جهاز مكافحة الإرهـاب أكد أنه “مستمر بحماية العراق وشعبه من خطر الإرهـاب”.

وقبل أيام، أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، انطلاق قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحـشد والقوات الأمنية بعملية أمنية لتأمين مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وشارك بالعملية اللواء 51 وفوج التأخي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي والجيش قوات”سوات” شرطة صلاح الدين، حسب مديرية إعلام الحشد الشعبي التي أشارت إلى أن العملية شملت مسح وتفتيش مناطق “البعيجي، الحاوي، جزرات الداموك المحاذية لنهر دجلة، لتأمينها بشكل كامل” مبينة ان هذه العملية جاءت لتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية”.

وتواصل القوات الامنية العراقية عملياتهما الاستباقية في إطار ستراتيجية خاصة بها لإنهاء أي وجود لتنظيم داعش وخلاياه النائمة في العراق.

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