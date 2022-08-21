نحو 20 شخصاً عالقين تحت الانقاض في قطارة الإمام علي

أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، مصطفى كوران، بوجود 15 الى 20 شخصاً عالقين تحت الانقاض اثر الانهيار الترابي على قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، مشيرا الى مواصلة الجهود لإخراجهم.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية المتواجد في مكان الحادث، ان الحادث وقع ظهر اليوم بين الساعة الواحدة والثانية من ظهر اليوم.

تعد قطارة الإمام علي إحدى المزارات المقدسة في محافظة كربلاء، وتقع على بعد اكثر من 30 كيلومترا عن مركز المحافظة، حيث تهدّم جزء منها نتيجة لانهيار ترابي في تلّ واقع وراء القطارة.

وتواصل فرق الدفاع المدني منذ الساعة الثانية ظهراً جهودها لإنقاذ العالقين تحت الانقاض، حسب المراسل، وتمكنت الفرق من اخراج شخصين حتى الآن.

وأشار المراسل الى وجود نحو 15 الى 20 شخصاً تحت الانقاض، تم إيصال الأوكسجين لبعضهم، فيما يتواجد عشرات من قوى الدفاع المدني في المكان لإنقاذ العالقين.

وذكر شاهد عيان لشبكة رووداو الإعلامية بعض وقائع الحادثة، مشيرا الى ان هناك صخرة سقطت ويوجد قرابة عشرة أشخاص عالقين تحت الجدران الكونكريتية، وعمليات الانقاذ تجري بحضور دائرة صحة كربلاء.

من جانبها، استنجدت امرأة وقد اصابتها حالة من الذعر، بعناصر الدفاع المدني والموجودين في المكان لإنقاذ ابن شقيقها العالق بالمكان، مبينة انه إعلامي ويعمل في قطارة الإمام علي.

وفي وقت سابق من اليوم، تسبب انهيار تلّة ترابية قرب قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، بهدم جزء من القطارة ووقوع عدد من الاشخاص تحت الصخور.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد اعلنت، في وقت سابق من اليوم، التمكن من استخراج شخصين من العالقين في القطارة، ونشرت المديرية مقاطع لعناصرها مهم يواصلون المحاولات لإنقاذ المحاصرين تحت الصخور.