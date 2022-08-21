وزير النقل بالإقليم: حجب المواد والمواقع الإباحية لا يتعارض مع حرية الفرد

صرّح وزير النقل والإتصالات في إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكه، يوم الأحد، بأن حجب المواد والمواقع الإباحية عبر حزمة الإنترنت العائلية لا يتعارض مع حرية الفرد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع رئيس إتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان عبدالله ويسي في مقر الإتحاد بمدينة أربيل العاصمة بشأن قرار “حزمة الانترنت والباقة العائلة، وحجب المواقع الاباحية”.

وقال ويسي خلال المؤتمر، إنه “نثمن هذا القرار من قبل حكومة الاقليم لان ذلك سيساعد على رفع المستوى التربوي لدى الأطفال ومساعدة الأهالي على تربيتهم تربية صالحة”.

واضاف ان “هذه المواقع التي من المقرر حجبها على الباقة العائلية أصدرت لجنة الفتوى في وقت سابق فتاوي بتحريمها وحذرت من خطورتها على المجتمع”.

بدوره قال وزير المواصلات آنو جوهر عبدوكه في المؤتمر ان ” حكومة الإقليم ماضية في هذا القرار وتؤكد انه لا يعارض حرية الفرد لان المواطن له حرية الاختيار بين شراء الباقة العائلية التي حُظرت عليها المواقع المسيئة وبين البقاء على الباقات القديمة”.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت قبل ايام حظر المواقع الإباحية والمواقع التي تسيء للرموز الدينية اضافة الى المواقع الخاصة بلعب القمار تداول العملة الالكترونية ضمن الباقة العائلية.

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