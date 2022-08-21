يشكل خطرا على المواطنين.. محافظ كربلاء يعلن اغلاق موقع حادثة القطارة بالكامل

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اغلاق موقع حادثة القطارة بالكامل.

وقال الخطابي خلال لقائه بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أنه”سيتم اغلاق موقع الحادثة بالكامل على اعتبار اصبح المكان خطرا على المواطنين”.

ووصل الغانمي ، إلى كربلاء للاشراف ميدانياً على الإجراءات المتخذة من قبل فرق الدفاع المدني وقوات الشرطة في حادثة القطارة .

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم، مصرع 4 اشخاص واصابة 6 اخرين نتيجة انهيار التلة الترابية بقطارة الإمام علي (ع) في كربلاء.

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