أمانة بغداد: إحالة 9 قطاعات إلى التطوير الكامل في مدينة الصدر

أعلن أمين بغداد، عمار موسى كاظم، أمس الأحد، إحالة 9 قطاعات بمدينة الصدر، لأعمال التطوير بالكامل، فيما أشار إلى الاستعداد لإحالة 24 قطاعاً أخرى ضمن خطة التطوير.

وذكرت أمانة بغداد في بيان تلقته (المدى)، إن “الأمانة أحالت 9 قطاعات للتطوير ضمن قاطعي بلديتي الصدر الاولى والثانية وهناك 24 قطاعاً أخرى ضمن الدراسة والتحليل استعداداً لإحالتها قريبا”.

وأضاف البيان، أن “هناك خطة متكاملة لإكساء وتطوير القطاعات ضمن مدينة الصدر لأهميتها وحاجتها للخدمات كونها ذات كثافة سكانية كبيرة”.

وأشار البيان، إلى أن “هناك مشروعين مهمين في مدينة الصدر يتضمنان انشاء مجسر في تقاطع ساحة (83) ومجسر آخر في تقاطع ساحة (55) لفك الاختناقات المرورية”، مؤكدة أن “امانة بغداد ماضية بإنجاز مشاريع نوعية ضمن مدينة الصدر لأهميتها”.

وتابع أن “هناك توجيهات للدائرة البلدية بإنجاز معاملات المواطنين وتسهيل اجراءاتها وتفعيل الجباية بما ينسجم والوضع المعيشي والاقتصادي لساكني مدينة الصدر”.

ووجه أمين بغداد، بحسب البيان، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة في مدينة الصدر لما تعانيه من افرازات كبيرة يومياً وكذلك تفعيل المكابس والمحطات التحويلية وتصفيرها بشكل كامل”، مبيناً أن “هناك دعما للخدمات البلدية بما يرتقي بواقع المدينة ومتطلبات ساكنيها”.

كما أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم إنجاز رفع أكثر من 60 ألف م3 من الأنقاض عن أرض معسكر الرشيد وتهيئة المقطع الأول بمساحة 100 ألف م2 لزراعته كمسطح أخضر، مؤكداً قرب المباشرة بمقطعين آخرين إشارة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقال كاظم في بيان آخر تلقته (المدى)، إن “امانة بغداد باشرت فور توجيه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمقر امانة بغداد بتحويل ارض معسكر الرشيد لمسطح اخضر واماكن ترفيهية لأهالي العاصمة”.

وأضاف البيان، أن “امانة بغداد والجهد الساند من الوزارات الاخرى شارفت على انجاز تهيئة المقطع الاول بمساحة 100 ألف م2 لزراعته كمسطح اخضر بعد رفع 60 ألف م3 من الانقاض المتراكمة منذ عام 2003”.

وأشار، إلى أن “هناك اجراءات ادارية باشر بها مكتب رئيس مجلس الوزراء لتخصيص عائدية ارض المعسكر التابعة لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع مع الحفاظ على المستشفى العسكري والقاعدة الجوية”.

وأوضح البيان أن “امانة بغداد ستباشر قريباً بتهيئة مقطعين آخرين من أرض المعسكر عبر رفع الانقاض والتسوية والتهيئة لأعمال الزراعة”.

وشدد، على أن “هذه الجهود تعد خطة أولية لتهيئة ارض المعسكر استعداداً للتعاقد مع مكتب استشاري لإعداد رؤية وتصاميم متكاملة تتضمن عدة فعاليات ترفيهية مهمة ستشرع بتنفيذها امانة بغداد ايضاً”.

وأكد البيان، أن “الاعمال الجارية حالياً في معسكر الرشيد هي بجهود ذاتية من امانة بغداد بعد تحشيد جهد آلي من دوائرها الى جانب الجهد الآلي الساند من وزارتي الدفاع والنفط”.

وكانت امانة بغداد قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن قيامها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح تحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بتنامي التجاوزات والمخالفات البلدية لغرض محاسبتها والحد منها.

وقالت الأمانة في بيان ورد حينه إلى (المدى)، أن “هناك لجنة تم تشكيلها من قبل امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم لغرض اعداد دراسة وتقييم جدوى العمل بقسم التجاوزات الذي استحدث بعد عام 2018 بشكل مؤقت لقياس مدى نجاحه وجدواه الفنية في الحد من التجاوزات”.

واضاف ان “اللجنة رفعت توصياتها لهيئة الرأي في امانة بغداد التي بدورها قررت في اجتماعها الاخير الغاء العمل بقسم التجاوزات واعادة العمل بالإجراءات السابقة قبل عام 2018 والتي تتيح لقسم النظافة والمراكز البلدية متابعة المخالفات البنائية والتجاوزات وابلاغ قسم الاجازات والرخص في الدائرة البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على وفق قانون (13) لسنة 2001 وقرار (154) لسنة 2001”.

وأشار البيان الى ان “هذا القرار اتخذ لتحديد الجهة المقصرة ازاء السماح بحدوث التجاوزات والمخالفات بعدما كانت تتحمل عدة جهات تلك المسؤولية دون تحديد المقصر بشكل صريح”.

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن “الكاظمي، أجرى زيارة تفقدية لمبنى أمانة بغداد، للوقوف على سير تقديم الخدمات للمواطنين، وأداء الدوائر الخدمية فيها، فضلاً عن المتابعة المباشرة لعمل الأمانة”.

وأضاف البيان، أن “الكاظمي، اجتمع خلال جولته التفقدية بأمين بغداد والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة فيها، واطلع على جداول عمل مشاريع الأمانة، وسير التنفيذ، ونسب الإنجاز في المهام الموكلة لدوائرها”.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “تأكيداته السابقة بضرورة تنظيم المشاريع، والعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد”.

والتقى الكاظمي، عدداً من المواطنين في مبنى أمانة بغداد، ووجَّه كوادر الأمانة “بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء، وأن تكون التحديات والظروف التي تواجه العمل الميداني حافزاً ودافعاً لخدمة أهالي بغداد، وتطوير الواقع الخدمي والحضاري لهذه المدينة العريقة”.

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