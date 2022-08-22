الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران لأول مرة منذ ست سنوات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الأحد، إعادة سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، إلى طهران لممارسة مهام عمله خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان: “في إطار حرص القيادة على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وبعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 تموز/يوليو 2022 بين وزيري خارجية البلدين، نفيد بعودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى طهران خلال الأيام المقبلة”.

وأكدت الوزارة أنّ “القرار يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول”، موضحةً أنّ “السفير سيعود للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي إيران العام 2016.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أكد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني، “أهمية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على نحو يعزز توسيع العلاقات الثنائية”، مضيفاً: “لا يساورنا شك في أننا نستطيع استعادة دفء العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعلاقات أيضاً، وخصوصاً عندما نواجه عدداً من التحديات في المنطقة”.

وفي سياق متصل، قدّم سفير الكويت الجديد لدى طهران، بدر عبد الله المنيخ، منذ أيام، نسخة من أوراق اعتماده إلى أمير عبد اللهيان، ليبدأ أداء مهامه الدبلوماسية سفيراً لبلاده في طهران.

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