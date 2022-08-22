الاعرجي: نعمل مع الأمم المتحدة لانهاء ملف مخيم الهول

أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي،يوم الأحد، عن عقد اجتماع عراقي دولي لإنهاء ملف مخيم الهول السوري ، فيما أشارت إلى تشكيل أربع مجموعات حول هذا الملف.

واوضح المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ، إن هذا الاخير ” ترأس اليوم الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية ، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرق سوريا، وتفكيك مخيم الهول السوري”.

وأضاف، أن “الأعرجي افتتح أعمال الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية العمل على إنهاء التهديد الذي يسببه مخيم الهول، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الملف”، لافتا الى انه “أشار إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا شجاعا وباشرت بتنفيذه منذ آيار عام 2021”.

وتابع أن “الأعرجي قدم الشكر للجانب الدولي، لاهتمامه بهذا الملف وتقديمه الدعم للحكومة العراقية”، موضحا ان “الجلسة تمخضت عنها تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات ( الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية )”.

مشيرا الى أنه “تم إعلان بدء العمل المشترك تحت رعاية الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لإنهاء هذا الملف الخطير والحساس”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط