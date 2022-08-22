الخارجية توضح تطورات قضية استقدام السفير العراقي في الأردن

اكدت وزارة الخارجية العراقية, الاثنين , أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن قضية السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري بعد الصور التتي انتشرت له ولزوجته.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف الصحاف في تصريح , ان ” وزارة الخارجية تتابع بكل اهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير العراق في المملكة الأردنية الهاشمية ” مبينا ان ” الوزارة استقدمت بالفعل السفير العذاري”.

وأضاف الصحاف، أن ” الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية” .

وأثارت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السفير العذاري موجة من الاستياء الشعبي بسبب ما اعتبره ناشطون “صورا غير لائقة” ولا تتناسب مع مكانة السفير الذي يمثل العراق. انتهى/25م

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