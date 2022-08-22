الشبكة العالمية تندد بالتحقيق القضائي الالماني بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس

المصدر / د. وسيم وني

نددت الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني بدعوة الشرطة الالمانية للتحقيق القضائي بحق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس(ابو مازن).

وذلك على خلفية تصريحه عن ٥٠ مجزرة هولوكست بحق الشعب الفلسطيني.ان الموقف الالماني الاستعماري انحياز كامل للعدو الاسرائيلي وتشجيع لاسرائيل على مواصلة عدوانها وتنكيلها بابناء الشعب الفلسطيني،والتحقيق مع الرئيس ابو مازن يستهدف الكل الفلسطيني وكافة فصائله واطيافه وتنكر فاضح للحقوق الوطنية الفلسطينية مما يتطلب موقفا فلسطينيا وعربيا وعالميا إدانة للموقف الالماني.

الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني اذ تشيد بموقف الرئيس ابو مازن في فضح المجازر الاسرئيلية والسكوت عليها تعتبر التعرض للرئيس الفلسطيني هو اعتداء على الشعب الفلسطيني وتدعو الى اوسع تحرك شعبي رفضا للموقف الالماني وتضامنا مع الرئيس محمود عباس وحقوق الشعب الفلسطيني .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط