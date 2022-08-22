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الصومال .. حصيلة هجوم مقديشو ترتفع إلى 21 قتيلاً

الصومال .. حصيلة هجوم مقديشو ترتفع إلى 21 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الهجوم على فندق في مقديشو الاحد، إلى 21 قتيلا وعشرات الاصابات، حسبما أعلن وزير الصحة الصومالي علي حاجي عدن.

وبدأ الهجوم الذي شنّته المجموعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالأسلحة والقنابل مساء الجمعة واستمر يوماً واحداً، واحتجز على اثره العديد من الأشخاص داخل فندق “حياة” المعروف.

واعلنت القوات الأمنية انتهاء العملية ليلة السبت الأحد وقد قُتل كل المسلحين.

وقال الوزير عدن ان وزارته “أكدت سقوط 21 قتيلا و117 مصابا حتى الآن”.

وساد الهدوء صباح الأحد المنطقة المحيطة بالفندق، فيما أقفلت الطرقات وسط انتشار أمني كثيف، كما سعى عناصر الطوارئ وخبراء تفكيك المتفجّرات إلى تطهير المبنى وإزالة الأنقاض.

وتعرّض مبنى الفندق لأضرار جسيمة خلال تبادل إطلاق النار بين القوات الصومالية والمسلّحين، ممّا أدى إلى انهيار أجزاء منه وترك الكثير من الناس في حالة من القلق على أقربائهم الذين كانوا داخله عندما بدأ الهجوم.

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