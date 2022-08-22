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الغزي : حسم ملف ( العلوميين ) المتأخرة رواتب

أعلن الامين العام لرئاسة الوزراء دحميد نعيم الغزي حسم ملف العلوميين المتأخرة رواتبهم منذ ثمانٍ شهور وجاء ذلك خِلال استضافةمجلس الوزراء ،  طيف سامي  وكيل وزارة المالية .

وأوضح الغزي في حديث اطلع عليه  مركز ذي قار الخبري  عن حسم العديد من الملفات التي ترتبط بالواقع الخدمي والاقتصادي للدولةومناقشة آلية التمويل المالي ضمن خطط المشاريع العامة للمحافظات كافة  .

وبشأن العلوميين المتأخرة رواتبهم حلصت موافقة المجلس بتمويل وزارة المالية مستحقاتهم ضمن وزارة الصحة والمحافظات بحسب الآليةالمتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)  

وفيما ورد بذلك ثمّن العشرات من العلوميين دور الامين العام  الغزي  الجهود الكبيرة في حسم ملف تأخر رواتبهم . 

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