الغزي : حسم ملف ( العلوميين ) المتأخرة رواتب

أعلن الامين العام لرئاسة الوزراء د. حميد نعيم الغزي حسم ملف العلوميين المتأخرة رواتبهم منذ ثمانٍ شهور وجاء ذلك خِلال استضافةمجلس الوزراء ، “ طيف سامي “ وكيل وزارة المالية .

وأوضح الغزي في حديث اطلع عليه “ مركز ذي قار الخبري “ عن حسم العديد من الملفات التي ترتبط بالواقع الخدمي والاقتصادي للدولةومناقشة آلية التمويل المالي ضمن خطط المشاريع العامة للمحافظات كافة .

وبشأن العلوميين المتأخرة رواتبهم حلصت موافقة المجلس بتمويل وزارة المالية مستحقاتهم ضمن وزارة الصحة والمحافظات بحسب الآليةالمتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) .

وفيما ورد بذلك ثمّن العشرات من العلوميين دور الامين العام “ الغزي “ الجهود الكبيرة في حسم ملف تأخر رواتبهم .