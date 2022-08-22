ايران: علاقتنا مع العراق بناءة والثأر لسليماني غير قابل للتسوية

أكدت إيران، الاثنين، أن علاقاتها مع الحكومة العراقية بناءة وقائمة على المصالح المشتركة، فيما شددت على ان الثأر للشهيد قاسم سليماني غير قابل للتسوية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” في مؤتمر صحفي ، إن “علاقاتنا مع الحكومة العراقية بناءة وقائمة على المصالح المشتركة”، مؤكدا أن “إيران تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع التيارات السياسية العراقية ونحن دائما نتصرف بمسؤولية لمساعدة أشقائنا العراقيين حتى يتمكنوا من توفير ظروف أفضل لشعبهم ونستمرّ بالوقوف إلی جانبهم ولا يوجد انقطاع في حوارنا وتواصلنا مع الإخوة العراقيين”.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على الشائعات التي تثار بأن الولايات المتحدة اشترطت تخلي إيران عن الثأر لدم الشهيد قاسم سليماني لتنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلاً: إن “موقف الجمهورية الإسلامية من اغتيال الشهيد سليماني واضح ولن تنسى إيران أبداً حكومةً وشعباً الاغتيال الجبان للشهيد سليماني”.

وأضاف أن “هذا الموضوع لن يكون قابلا للمصالحة والتسوية وإيران ستستخدم كل إمكانياتها لمحاكمة قتلة الشهيد سليماني ورفاقه في محكمة العدل الدولية، وهذا الموضوع لا علاقة له بالمفاوضات النووية”. انتهى/25

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط