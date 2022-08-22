برشلونة يحقق انتصاره الاول في الليجا برباعية سوسيداد

كتب: هاني عبد النبي

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على حساب نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب “الأنويتا”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023

حقق فريق برشلونة فوزا مثيرا على حساب نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب “الأنويتا”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023 .

سجل أهداف المباراة روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي في الدقائق 1، 66، 69 و79 على التوالي لصالح فريق برشلونة، وأليكسندر إيساك التعادل لصالح نادي ريال سوسيداد في الدقيقة السادسة.

وبات هدف ليفاندوفسكي أسرع أهداف الموسم الجاري 2022-2023، بعد استطاع أن يصل إلى شباك المنافس بعد 45 ثانية فقط.

بهذه النتيجة ارتقى نادي برشلونة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل في الجولة الأولى والفوز في الثانية وتسجيل 4 أهداف وتلقى هدفاً.

بينما تواجد فريق ريال سوسيداد بشكل مؤقت لحسن انتهاء الجولة الثانية في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والهزيمة في مثلها وتسجيل هدفين وتلقي 4.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

“تير شتيجن، أراوخو، ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فيران، كريستنسن، فرينكي دي يونج، إريك، بالدي، جافي”.

ريال سوسيداد ضد برشلونة