رئيسي والكاظمي يؤكدان على حل الأزمات الإقليمية عبر الحوار

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي أكد في هذا الاتصال على ضرورة وحدة العراق وقال: يجب على التيارات السياسية الرئيسية في العراق أن تتفق فيما بينها على مخرج من المشاكل السياسية القائمة عبر الحوار و التفاعل.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة العراقية لتحسين المناخ السياسي للمنطقة اكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مرحبا بتسريع الإجراءات التفاعلية بعد تنفيذ الاتفاقات.

وفي جانب آخر من هذا الاتصال ، أكد رئيسي على ضرورة تسهيل تنقل الزوار الإيرانيين خاصة خلال مراسم الأربعين الحسيني،مؤكدا على الوعود التي قطعها رئيس الوزراء العراقي في هذا الصدد.

من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي أنه سيتابع بنفسه القضايا المتعلقة بمشاركة الزوار الايرانيين في مراسم الأربعين ،مشيرا إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم ، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لتحسين ورفع مستوى العلاقات والتعاون الإقليمي.

انتهى/