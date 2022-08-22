صحيفة أمريكية: الصدر رفض استقبال قاآني خلال زيارته الأخيرة للعراق

رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني، يوسف قاآني، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ويأتي ذلك مع اقتراب الصراع على السلطة في العراق من شهره الـ11، ولا تريد الفصائل الشيعية المتنافسة أن يُنظر إليها على أنها قريبة جدًا من طهران، في تحوّل يظهر التراجع الإيراني في الساحة العراقية.

وحسب موقع قناة “العربية”، اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، أقامت إيران علاقات قوية مع العراق/ وعارضت الجهود الأمريكية، منذ ما يقرب من عقدين منذ الغزو الأمريكي للإطاحة بالرئيس العراقي، صدام حسين.

ودعمت طهران شبكة من الميليشيات التي ساعدتها على توسيع نفوذها، وساهمت في تشكيل حكومات ذات أغلبية شيعية لحماية مصالحها.

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